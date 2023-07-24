Üstel: Cevdet Yılmaz 10 gün sonra KKTC'ye gelecek

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ isimli programa katılarak, soruları yanıtladı.

UBP’nin tek başına iktidar olduğu zamanlarda büyük projelere imza attığını ifade eden Üstel, yarım kalan projeleri de bitirdiklerini kaydetti. Güzelyurt-Lefke, Girne-Lapta ve İskele-Karpaz gibi yarım kalan yolları bitirdiklerini ifade eden Üstel, Ercan Devlet Havalimanı’nın da açıldığının altını çizdi.

Mevcut hükümeti de değerlendiren Üstel, 16 aylık dönemde, belediyeler reformunu yaptıklarını, Hal Yasası’nı Cumhuriyet Meclisi’nden geçirdiklerini ve ihaleye çıkacaklarını belirtti. Sanayi bölgeleri için de yasa hazırladıklarını dile getiren Üstel, halkın ihtiyacı olan sıkışıp kalan yasaları geçmesinin kendilerine nasip olduğunu belirtti.

"CEVDET YILMAZ, 10 GÜN SONRA KKTC'YE GELECEK"

“Asrın Projesi” olarak nitelendirilen Türkiye’den su gelmesine de işaret eden Üstel, “Asrın Projesi ile gelen suyu tarımla buluşturacağız. 10 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelecek ve Güzelyurt’taki sulama projesini açacağız” dedi.

Ercan Havalimanı’nın açılışına da değinen Başbakan Üstel, ufak tefek eksikliklerin süreç içerisinde giderileceğini söyledi. Yeni Ercan Havalimanı’nın 450 milyon Euro’ya mal olduğunu ifade eden Üstel, havalimanının tamamen çağdaş ve konforlu olduğunu ifade etti.

"AMBARGOLARA TAHAMMÜLÜMÜZ BİR YERE KADAR"

Sporda ve ulaşımdaki ambargolara işaret eden Üstel, ambargolara tahammüllerin bir yere kadar olduğunu belirtti, Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü hukuk mücadelesini başlatacaklarını kaydetti.

"KIB-TEK'İN HİÇBİR YERE BORCU YOK"

Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili de ifadeler kullanarak, Aksa’ya 1 milyar 800 TL, bankalara 600 milyon TL, 5 milyon TL de çek borcu ödediklerini belirtti. Üstel, “Kıb-Tek’in hiçbir yere borcu yok.” dedi. 2015 sonrası Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapılmadığını kaydeden Üstel, geldikleri günden bu yana tüm borçları ödediklerini ifade etti.

Kablo ile elektrik getirilmesine ilişkin de konuşan Üstel, “Tarihi bir imza attık. Ülkemizde elektriğin arz güvenliğini sağlayacağız. Çift yönlü... Güneş enerjimizin de önünü açacağız” dedi.

2015 sonrası Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapılmadığını kaydeden Üstel, geldikleri günden bu yana tüm borçları ödediklerini ifade etti.