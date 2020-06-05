Üstel: “Çevre tüm insanlığın ortak ödevidir”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Üstel’in 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı şöyle:

“1972 yılında İsveç’in Stockolm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla kabul edilen ve her yıl farklı bir tema ile farkındalık yaratılması adına 5 Haziran günü, Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması ise biyolojik çeşitlilik olarak belirlenmiştir.

Ülkemiz sahip olduğu kaynak değerleri ile yabancı araştırmacılar için bir çekim merkezi, geniş bir malzeme deposu olma özelliğindedir. Biyolojik çeşitliliğimiz bilimsel araştırma, koleksiyon amaçlar adına bir çok yabancı için çekici bir hal almaktadır.

Biyoçeşitliliğimizi korumak her bireyin asli görevleri arasında olmalıdır. İnsanlar yaşadıkları çevreyi koruma, bilinçli kullanma, kollama, etkin çevre politikalarını destekleme ve yaygınlaştırma politikası gütmelidir. Her insanın büyüğüyle küçüğüyle yaşlısıyla genciyle günlük hayatta alabilecek küçük tedbirlerle çevre kirliliğiyle mücadele etmesi, doğal hayatı gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmanın küçük ama belki de en önemli adımı olacaktır.

Yaşam kaynaklarımızı korumak için hep birlikte ele ele vererek çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya gayret etmeliyiz. Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, çevremizin korunması adına elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu yönde politika oluşturma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ülkelerin en değerli zenginliği olan genetik kaynakların ulusal ve uluslararası boyutta etkin yönetimi bir zorunluluk gereğidir.Ülkemizde çok değerli biyolojik zenginlik bulunmaktadır ve bu konuda kurumlar arası koordinasyon Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak bizlerin hedefleri arasında yer almaktadır.

Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınları, ülkemizin biyolojik çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemekle birlikte, ülkemizde büyük zararlara neden olan orman yangınlarının hemen hemen tamamının sebebi insan kaynaklıdır.Küçük ihmal ve dikkatsizlikler yangınların en büyük nedenini oluşturuyor. Orman yangınları nedenlerinin yüzde 76'sı piknik ateşi, sigara, orman içi veya kenarında bulunan çöplükler, çoban ve avcı ateşi, anız yakılması gibi ihmal ve dikkatsizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu orana faili meçhul olanlar da dahil edildiğinde oran yüzde 90'a ulaşır. Yangınların yüzde 8'inin ise kasten orman yakma fiili sonucu ortaya çıktığı görülüyor.

Genellikle göz ardı edilen önemli bir hasar da topraklarımızda oluşmaktadır. Yangınlar sırasında bu canlılar topluluğunun bileşimi değişirken, yararlı birçok organizma da yok oluyor, orman ekosistemi hasar görüyor. Yangınların toprağa olan diğer zararı ise toprak parçacıklarının birbirine bağlı kalmasını sağlayan doğal toprak organik maddesi olan humusun yanması olarak öne çıkıyor. Böylelikle toprak tanecikleri kırılgan ve duyarlı bir hal alarak, çok ufak zerreciklere ayrılıyor. Dikilen fidanlar toprağı örtene kadar erozyonla toprak kaybı oluşuyor.

Unutulmamalıdır ki, çevreye karşı duyarlı olmak ve korumak her hangi bir kurum veya kuruluşa ait değildir. Çevre tüm insanlığın ortak ödevidir.

'5 Haziran Dünya Çevre Günü' kutlanması gereken bir gün değil, çevre sorunlarına ve konularına dikkat çekilerek, farkındalığıçevre konularına çevirebilmek olmalıdır.

Turizm ve Çevre Bakanı olarak tüm bu konulardaki hassasiyetim, gelecek kuşaklara devretmek zorunda olduğumuz çevremize duyduğum saygıdan geçmektedir. Çünkü çevre bizimdir, hepimizindir.”