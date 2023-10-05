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Üstel: Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için çalışmalar yapıyoruz

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Üstel: Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için çalışmalar yapıyoruz

Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra bazı bürokratlar da hazır bulundu.

-Üstel: “Depreme dayanıklı olmayan okullarımızı şu anda süratli bir şekilde prefabrik okullarla takviye ettik”

Başbakan Ünal Üstel kabuldeki konuşmasında, TC Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve heyetini KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Tekin’in ülkede bulunacağı sürede yeni protokollerle yeni gelişmelere imza atılacağına inanç belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman iyi ilişkiler içinde olacağını kaydeden Üstel, “Bu ilişkiler sayesinde eğitimimizdeki eksik olan veya sıkıntı yaşadığımız konuları birer birer aşmaktayız” dedi.

Yeni eğitim döneminde iki gün tam gün eğitime geçildiğini söyleyen Üstel, 2025 yılında tüm okullarda tam gün eğitimi beş güne çıkarmayı ve eğitim sisteminin yavaş yavaş daha çağdaş bir noktaya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depreme de değinen Başbakan Üstel, Şampiyon Melekleri de anarak depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Üstel, KKTC’de bir deprem komitesi kurduklarını da anımsatarak, öncelikle tüm okullarda bir deprem analizi yaptıklarını söyledi. Üstel, “Depreme dayanıklı olmayan okullarımızı şu anda süratli bir şekilde prefabrik okullarla takviye ettik. Bunun yanında Komite’den neticeleri gelen okulların da yeniden yapılması için ihaleyi hazırladık ve önümüzdeki günlerde 11 okulumuzu ihaleye çıkma noktasına geldik. Dolayısıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda ve daha güvenli ortamda eğitim görmeleri için hükümet olarak çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

-Tekin: “Yeni dönemde hem Türkiye’deki hem de buradaki çocuklarımız için güzel şeyler yapmayı Allah bize nasip etsin”

TC Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, Başbakan Ünal Üstel’e misafirperverliği için teşekkür ederek başladı. “Biz burada kendimizi misafir gibi görmüyoruz sayenizde. Hem Bakanımız hem buranın toplumsal yapısı itibarıyla biz Türkiye’nin herhangi bir iline gitmiş gibi hissediyoruz” diyen Tekin, gösterilen yakınlıktan dolayı da teşekkür etti.

Yusuf Tekin de, 6 Şubat depremine işaret ederek, felaketlere hep hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye’deki tüm bakanların geleneği olduğu gibi KKTC’ye yaptığını belirten Tekin, burada güzel çalışmalar yapmayı temenni etti. “Nihayetinde KKTC vatandaşları bizim gözümüzde bizim vatandaşlarımızdan, çocuklarının bizim çocuklarımızdan bir farkı yok. Biz kendi çocuklarımız için eğitim ve öğretim anlamında sunabildiğimiz tüm imkanları buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız için de sunmak isteriz. Planlamalarımızı da öyle yapıyoruz” diyen Tekin, KKTC’den giden destek taleplerinin karşılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı olduğunu ifade etti ve Erdoğan’ın selamını iletti.

Gün boyu yapılacak çalışmaların hayırlı sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni eden Yusuf Tekin, “Yeni dönemde hem Türkiye’deki hem de buradaki çocuklarımız için güzel şeyler yapmayı Allah bize nasip etsin”  diyerek sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı  hediye takdim edildi.

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