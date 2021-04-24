Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın muhterem babası Rüstem Tatar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

“Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan, hayatı boyunca ülkesi ve vatanı için çalışan değerli büyüğümüz Rüstem Tatar’a Allah’tan rahmet, tüm ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Halkımızın başı sağolsun.