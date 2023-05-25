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Üstel: Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız

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Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık himayelerinde, Antik Mağusa Vakfı ve Akademi Sanat Dernekleri ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bırakılacağı Antalya Medeniyetler Korosu konserine katıldı.
Üstel: Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız

Başbakan Ünal Üstel: Şampiyon Melekler Takımının adını sonsuza dek yaşatacağız 

 

Konserde bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, "Depremin olduğu ilk günden itibaren hükümet olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizi belirtmek isterim. Bundan sonraki süreçte Şampiyon Melekler takımının adını sonsuza dek yaşatmak ve onları unutturmamak adına hükümet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başbakan Üstel: Davanın sonuna kadar takipcisi olacağız 

Isias hotel ile ilgili davayı yakından takip ettiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, "Sizin çocuklarınız artık KKTC halkının da çocuklarıdır. Bu dava KKTC'nin davasıdır. İsias hotel ile ilgili davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.  Bu sebeple Deprem bölgesinde görev yapan ekibimiz  yarın Adıyaman'a giderek orada dava ile ilgili savcılığa ifade verecek" şeklinde konuştu.

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