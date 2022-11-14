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Üstel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu’nu kabul etti

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Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nı temsilen ülkeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu kabul etti.
Üstel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan kabulde konuşan Başbakan Üstel, KKTC’nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü birlikte kutlamaktan dolayı büyük bir sevinç duyduklarını, ancak İstanbul’da yaşanan terör saldırısından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını, etkinliklerin buruk yaşanacağını belirtti ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğe alınması ile ilgili Türkiye yetkililerine tekrardan teşekkür eden Ünal Üstel, Avrupa Birliği'nin gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamaya değinerek, AB’nin söz söyleme hakkı olmadığını, son gelişmelerin KKTC’nin Dünya’da yer alacağının işareti olduğunu ifade etti.


Oramiral Tatlıoğlu’na ziyaretinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

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