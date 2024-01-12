Üstel: Denktaş'ın kurduğu cumhuriyeti yaşatmak bizlerin boynun borcudur

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının kendi kimliği ile var olma mücadelesi verdiği zorlu yıllarda insanına önderlik etmiş değerli bir devlet adamı ve lider olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rauf Raif Denktaş, mücadeleci kişiliği ve zekasıyla uluslararası alanda da adından söz ettiren, saygı gören değerli bir hukuk ve devlet adamıydı. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderlerinden Rauf Denktaş, hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile fikir ve gönül birliği içinde, hiç yılmadan savunmuş ve son nefesine kadar mücadelesini sürdürmüştür.

O’nun kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için mücadeleye devam etmek ise bizlerin boynun borcudur.

Denktaş’ın, Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak ortaya koyduğu düşüncelerinin gerçekliğinin ve fikirlerinin kıymetini de bugün daha iyi anlıyoruz.

Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki ve kalplerimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.

Ne O’nu ne de Kıbrıs Türk Halkını toplum düzeyinden bir devlet vatandaşlığı seviyesine ulaştırmak adına, hayatını ortaya koyarcasına verdiği mücadelesini unutacağız.

Bu vesile ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 12. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyor, O’nun yüce anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun…”