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Üstel: Derdimiz kurultay değil ülkemiz

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin kurultay tarihini duyurarak dertlerinin kurultay değil ülke meseleleri olduğunu belirtti.
Üstel: Derdimiz kurultay değil ülkemiz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin kurultay tarihini duyurarak dertlerinin kurultay değil ülke meseleleri olduğunu belirtti.

Üstel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “KURULTAY TARİHİMİZ BELLİ: Kurultayımızı 2024 yılının Eylül ayında yapacağız. Bu konuda neredeyse herkes hemfikirdir. O güne kadar ülke ve toplum sorunları ile ilgilenmeye devam edeceğiz. UBP yöneten partidir; tek derdimiz kurultay olamaz. Kurultay gündemini ön planda tutmayarak icraat yapacağız.”

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