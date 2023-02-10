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Üstel, Dışişleri Bakanlığına talimat verdi: Hukuki işlem başlatılacak

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Başbakan Ünal Üstel, “Depremde vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine sebep olan yapılarla ilgili hukuki işlem başlatmak üzere dışişleri bakanlığına talimat verdim.” dedi
Üstel, Dışişleri Bakanlığına talimat verdi: Hukuki işlem başlatılacak

Başbakan Ünal Üstel, BRT’ye yaptığı açıklamada, Adıyaman’da İsias Otel enkazına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, halk olarak tarifi imkansız büyük acılar içinde olunduğunu belirterek, “Bu acı çok büyük. Kıbrıs Türk Halkı tarihi boyunca birçok savaş ve felaketler gördü, yaşadı. Çok acılar çektik ama bu yaşadığımız bambaşka bir acı…” dedi.

Üstel, “Türkiye’mizin, milletimizin ve halkımızın yaşadığı bu felakette devlet olarak ilk andan itibaren elimizden gelen ne varsa ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kimsenin kuşkusu olmasın, enkazlarda kalan her bir vatandaşımızın bulunması için sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dışişleri Bakanlığı’mıza vatandaşlarımızın canlarını yitirdiği yapılarla ilgili gerekli yasal kovuşturmaların ivedilikle yapılmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Savcıları ile resmi temaslara başlamaları talimatını vermiş durumdayız. Hükümetimiz, yaşamını yitiren veya depremden etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile istişare içinde başlatılacak tüm teknik ve yasal çalışmaların takipçisi olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha deprem felaketinde canlarını yitiren binlerce insana Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.”

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