Üstel: Doğru karar, istikrardır

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 21 Eylül’de gerçekleşecek olan kurultaya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “Kurultay sürecimize, partimize güç katarak, birbirimize daha da kenetlenerek devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “UBP bir kurultaylar partisidir. UBP doğru kararlar ürettiği tüm kurultaylarından güçlenerek çıkmış, topladığı bu güçle zaferlerden zaferlere koşmuştur. Üyelerimizle buluşuyoruz, kucaklaşıyoruz. Görüyoruz ki üyelerimiz doğrunun ne olduğunun çok farkındadır. Sağduyu sahibi tüm üyelerimiz, kişisel siyasi gelecek hesabı yapmayan tüm siyasilerimiz doğru kararın ne olduğunun çok iyi biliyorlar. Doğru karar, istikrardır” açıklamasını yaptı.

Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yarın tüm üyelerimiz ilçe kongrelerini tamamlamak için, kendi ilçelerinde, özgür iradelerini kullanarak, birer demokrasi şölenine dönüşecek ilçe seçimlerinde, ilçe yönetimlerini belirleyeceklerdir. Parti genel başkanı olarak seçimlerde mücadele edecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. UBP Kurultay süresince yapılan diğer seçimlerde olduğu gibi, yarın gerçekleştirilecek seçimlerimizde de, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek Büyük Kurultayımızda da hiç kuşkusuz, UBP kazanacaktır, KKTC kazanacaktır, İktidarımız kazanacaktır, istikrar kazanacaktır.”