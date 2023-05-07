Üstel Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınadı

Başbakan Ünal Üstel, kişisel sosyal medya hesabundan Gazimağusa Devlet Hastanesi hekimlerimizden Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınadığına yönelik açıklamada bulundu.

Sadece bir başbakan olarak değil, bir doktor ve bir sağlık çalışanı olarak açıklama yapan Üstel, "Ülkemizde şiddetin her türüne karşı tutumumuz açıktır. Ülkemizin her yerinde ve herkese karşı şiddeti asla kabul etmiyoruz" dedi.

Ünal Üstel'in paylaşımının devamı şu şekilde:

"Sadece hekimlerimize yönelik değil, ülkemizde yaşayan tüm insanlara ve canlılara yönelik uygulanan şiddet ve girişilen saldırılara karşı, sıfır toleransla davranacağımızın bilinmesini istiyorum.

Yeni Yasal düzenlemelerle cezaların artırılması da dahil olmak üzere bu ve benzeri saldırıların son bulması için, gereken tüm adımları kararlılıkla atacağımızdan ve gerekli tüm tedbirleri alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Yargımıza güvenim tamdır. İnanıyorum ki bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıs, hak ettiği en ağır cezayı alacaktır.

Kıymetli meslektaşım Dr. Sadrettin Tuğcu’ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."