Üstel düğmeye bastı...Maliye Bakanı Atun’un bakanlık müdürü ve müsteşarı görevden alındı

Başbakan Ünal Üstel, icraatlarından rahatsızlık duyduğu Maliye Bakanı Sunat Atun’un bakanlık müdürü ve müsteşarını görevden aldı.

ÖZEL HABER

Başbakan tarafından bizzat alınan karar ile Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ersan Karataş ve Müsteşarı Cengiz Çoli görevden alınmış oldu.

Çoli’nin yerine ise Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Burak Şöföroğlu’nun atandığı öğrenildi.

Alınan kararlar Bakan Atun'un Hacta olduğu sırada Başbakan Ünal Üstel tarafından yürürülüğe kondu.