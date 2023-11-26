Üstel dünyayla kucaklaşmada kapının aralandığını öne sürdü...

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretlerine Minareliköy ve Gaziköy ile devam etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan ve partinin bölge yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyaretlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üstel, verdiği mesajlarda, birlik ve beraberliği sürdürerek istikrarı sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Üstel, “Bizim derdimiz KKTC. Bizim derdimiz, övünmekle gurur duyduğumuz devletimizi yaşatmaktır. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kimse bizi yolumuzdan döndüremez” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM’de yaptığı tarihi çağrı sonrası artık yeni bir yola girdiklerini vurgulayan Üstel, “ Yeni yolumuzda kapı açıldı. Kapıyı gındırdık. İleriye, daha ileriye yürüyeceğiz. Dünyayla kucaklaşmada, tanınmada ileriye doğru gidiyoruz. Bizimle turizm, ekonomi, kültürel ve sportif her türlü işbirliği yapmak isteyen ülkelerle işbirliğimizi geliştireceğiz. Her platformda konuşmaya, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" diye de konuştu.

SEKTÖRLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Üstel ayrıca, "Daha çağdaş, daha modern, çağın gerisinde kalmadan, tüm sektörlerimizi daha güçlü hale getireceğiz. Gerekirse proje gerekirse yasalarla sektörlerimizi hazır hale getireceğiz. Gerektiğinde hükümetimiz her zaman ki gibi elini taşın altına koyacak. Düşük faizli kredi paketleriyle, hibelerle sektörlerimiz için, yeni yolumuzda güçlü kılmak için, dünyayla rekabet edecek güce erişmeleri için elimizden ne gelirse yapacağız. Biz çalıştıkça ürettikçe, halkımızın takdirini aldıkça birileri rahatsız oluyor. Sadece eleştiriyor ama biz yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini de kullandı.

Üstel, Kıbrıs’ta federasyon hayalleri ile zaman kaybının sona erdiğini, egemen eşitlik politikasıyla Kıbrıs Türk Halkını dünya ile kucaklaştırma hedefine adım adım yürüdüklerini de kaydetti.