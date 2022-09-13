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Üstel: Düştüğümüz durumun çıkış yolunu muhalefet partileriyle bulacağız

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partinin yetkili kurullarından tam yetki aldığını ifade ederek, yerel seçim tarihi için muhalefet partileriyle istişare edeceklerini vurguladı.
Üstel: Düştüğümüz durumun çıkış yolunu muhalefet partileriyle bulacağız

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı ve Başbakan  Ünal Üstel, parti yetkili organlarının toplantısının ardından basına bir açıklama yaptı.

Üstel, parti yetkili organlarını bilgilendirdiklerine işaret ederek, kendisine tam yetki verildiğini dile getirdi.

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunmasını da hatırlatan Üstel, ülkenin bir kaos içerisinde olduğunu vurguladı, sorunun süratli bir şekilde çözüleceğini belirtti.

Üstel, muhalefet ile yerel seçim tarihinin belirlenmesi için istişare edeceklerini aktararak, “Önümüzdeki günlerde bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “Önce bu düştüğümüz durumun çıkış yolunu muhalefet partileriyle bulacağız. 27 Kasım seçimini Meclis’ten geçireceğiz ve kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Üstel, yerel seçim sürecine girilmesinin ardından hızlı bir şekilde belediye başkan adaylarının tespit edileceğini de kaydetti.

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