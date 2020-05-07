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ÜSTEL: “El Birliği İle Turizmi Ayağa Kaldıracağız

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ÜSTEL: “El Birliği İle Turizmi Ayağa Kaldıracağız
ÜSTEL: “El Birliği İle Turizmi Ayağa Kaldıracağız

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Bankalar Birliği yetkilileri ile bir araya gelerek turizm sektörü için yapılabilecek çalışmalar üzerinde fikir alış verişinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, korona salgını nedeni ile yaşanan sıkıntılı sürecin kısa zamanda atlatılması için çalışmalarını süratle yürüttüklerini, bu çerçevede Bankalar Birliği ile de çok olumlu bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Turizm sezonu için erken rezervasyon yapan bir çok vatandaş olduğunu dile getiren Üstel, bu vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve acentelerin de sıkıntıya girmemesi için Bankalar Birliği’nden bazı talepleri olduğunu ifade etti.

Üstel, üçüncü ülkelerden bu yıl turist akışının zor gözüktüğünü, Türkiye’den ise normalleşme sürecine ve havayolu şirketlerinin uçuşlara başlamasına kadar ülkeye turist gelişinin olmayacağını, bu nedenle öncelikle iç turizmin canlandırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ülkemizde tatil yapmak isteyen vatandaşlar için kredi kartı ile yapacakları ödemelerde, 12 taksit ve kampanyalar yapılması şeklinde bazı düşünceleri olduğunu söyleyen Üstel, bu düşüncelerini de Bankalar Birliği ile paylaştıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ile yapacakları görüşmede vatandaşlara özel indirim kampanyalarının nasıl uygulanacağını da görüşeceklerini anlatan Üstel, yapılacak kampanyaların Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) üzerinden olması yönünde düşünceleri olduğunu vurguladı.

Üstel ayrıca turizm acentelerinin kullanımında olan yüksek limitli şirket kredi kartlarının asgari ödeme miktarının yıl sonuna kadar %1 olarak ödenmesine imkan verilmesi talebinde bulundu.

Üstel, acentelerin şu anda kapalı olduğunu ve yakın zamanda da yoğun bir turizm faaliyetinin olmayacağı göz önünde bulundurularak, böylesi bir kolaylığın sağlanmasının turizm sektöründe faaliyet gösteren acentelerin ayakta kalması yönünden büyük önem arz ettiğini söyledi.

Üstel, söz konusu salgının hiçbir ülkenin beklemediği bir durum olduğunu, bu durum karşısında tüm sektörün ve kurumların özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Ülke ekonomisinin yeniden canlanması için tüm paydaşların fedakarlık yaptığına da değinen Üstel, el birliği ile turizmi ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Üstel, salgının seyrinde artış olmaması durumunda plajların mayıs sonu, haziran başı açılabileceğini, plajı olan otellerin ve belediyelere ait olan halk plajlarının Sağlık Bilim Kurulu’nun koyacağı şartlara uymak kaydı ile hizmet verebileceğini söyledi.

TURİZMİN ÇARKLARINI YAVAŞ YAVAŞ DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIN SONUNA GELİNDİ

İlk etapta büyük otellerin açılması yerine küçük ölçekli otellerin açılması ile sezonun açılabileceğini de ifade eden Üstel, turizmin çarklarını yavaş yavaş döndürmek için çalışmaların sonuna geldiklerini anlattı.

Üstel ülkemizdeki dayanışmanın önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü;  “Salgın sürecinin başlaması ile maske üretimi yaparak 130 binden fazla maskeyi kamu, kurum ve kuruluşlarına hibe eden iş insanı Sinan Yemyeşil’e ve gerek sağlık alanında, gerekse gıda yardımı anlamında farklı farklı bir çok katkılarda bulunan değerli iş insanlarımıza da teşekkür etmek isterim.

Gerek turizm sektöründen olsun, gerekse farklı faaliyette bulunan bir çok şirketin yapmış olduğu katkılar, birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha göstermiştir.”

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