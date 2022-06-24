  • BIST 2.554,08
  • Altın 985.296
  • Dolar 16.7662
  • Euro 17.6462
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Üstel: Elinizde ne varsa buraya getirin

» »
Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesinde BRT’nin özel yayınına katılarak, iş makinesi olan vatandaşlara çağrı yaptı, “İnsanlarımız ellerinde ne var ne yoksa buraya getirsin” dedi.
Üstel: Elinizde ne varsa buraya getirin

Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesinde BRT’nin özel yayınına katılarak, iş makinesi olan vatandaşlara çağrı yaptı, “İnsanlarımız ellerinde ne var ne yoksa buraya getirsin” dedi.

Başbakan Üstel, “Hepimize büyük geçmiş olsun. Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele örneği veriyor. Büyük bir alan heba olmasına rağmen daha çok ileriye gitmemesi için insanımız seferberlik içerisinde. Burada büyük bir dayanışma örneği sergileniyor” ifadelerini kullandı.

Üstel, gün ışığında hava araçlarının müdahalesi ile yangının kontrol altına alınabildiğini belirterek, “Hava araçlarının devreden çekilmesi ve rüzgarın güçlenmesiyle yangın yeniden alevleniyor” diye konuştu.

Kriz masasının Mersinlik köyünün cami avlusuna taşındığını da söyleyen Üstel, “Yangının Kantara bölgesine geçmemesi için büyük bir mücadele veriliyor. Vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnşallah bu akşam verdiğimiz mücadelenin meyvelerini yarın alacağız” diyen Üstel, yarın sabah hava araçlarının yeniden müdahaleye başlayacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yangında son durum ne? Kontrol altına alınabildi mi?24 Haziran 2022 Cuma 07:45
  • YANGIN: Çok acil su tankerlerine ihtiyaç bulunmaktadır....23 Haziran 2022 Perşembe 22:02
  • İskele Kaymakamı Toroslu’dan su tankeri olanlara acil çağrı!23 Haziran 2022 Perşembe 19:38
  • Toroslu: Yangın henüz kontrol altına alınamadı, hava müdahalesi duracak!23 Haziran 2022 Perşembe 19:35
  • Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'dan yeni açıklama: "Mücadele devam ediyor..."23 Haziran 2022 Perşembe 16:40
  • 12 bin dönüm yandı23 Haziran 2022 Perşembe 13:24
  • “Yangına 5 helikopter ile müdahale ediliyor , İsrail’den de 2 uçak hareket etti”23 Haziran 2022 Perşembe 10:51
  • İskele Belediyesi: İçecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'na bırakılmalı23 Haziran 2022 Perşembe 01:21
  • Toroslu: Ardahan köyü de tahliye ediliyor23 Haziran 2022 Perşembe 00:40
  • İskele Kaymakamı Toroslu: Mersinlik tamamen boşaltıldı, Ardahan ve Topçuköy’e hazır olun talimatı verildi23 Haziran 2022 Perşembe 00:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti