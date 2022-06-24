Üstel: Elinizde ne varsa buraya getirin

Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesinde BRT’nin özel yayınına katılarak, iş makinesi olan vatandaşlara çağrı yaptı, “İnsanlarımız ellerinde ne var ne yoksa buraya getirsin” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesinde BRT’nin özel yayınına katılarak, iş makinesi olan vatandaşlara çağrı yaptı, “İnsanlarımız ellerinde ne var ne yoksa buraya getirsin” dedi.

Başbakan Üstel, “Hepimize büyük geçmiş olsun. Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele örneği veriyor. Büyük bir alan heba olmasına rağmen daha çok ileriye gitmemesi için insanımız seferberlik içerisinde. Burada büyük bir dayanışma örneği sergileniyor” ifadelerini kullandı.

Üstel, gün ışığında hava araçlarının müdahalesi ile yangının kontrol altına alınabildiğini belirterek, “Hava araçlarının devreden çekilmesi ve rüzgarın güçlenmesiyle yangın yeniden alevleniyor” diye konuştu.

Kriz masasının Mersinlik köyünün cami avlusuna taşındığını da söyleyen Üstel, “Yangının Kantara bölgesine geçmemesi için büyük bir mücadele veriliyor. Vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnşallah bu akşam verdiğimiz mücadelenin meyvelerini yarın alacağız” diyen Üstel, yarın sabah hava araçlarının yeniden müdahaleye başlayacağını söyledi.