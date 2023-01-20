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Üstel: En kısa sürede kablo ile enerjiyi ana vatan Türkiye’den getirmiş olacağız

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Başbakan Ünal Üstel, "Susuzluk içinde kıvranırken ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile Asrın Projesi’ni gerçekleştirip kentlerimizi, köylerimizi suya nasıl kavuşturduysak en kısa sürede kablo ile enerjiyi de ana vatan Türkiye’den getirmiş olacağız.” dedi.
Üstel: En kısa sürede kablo ile enerjiyi ana vatan Türkiye’den getirmiş olacağız

Başbakan Ünal Üstel, Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) 23. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada, genç iş insanları ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Muhit İnce’nin GİAD Başkanlık görevini Orhan Gavani’ye devretmesiyle birlikte oluşan yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Yeni yönetim kurulunun çok güzel işlere imza atacağına inandığını belirten Başbakan Üstel, “Vizyonlarımız aynı ve kapılarımız her zaman açık, sizlerle çalışmaya hazırız” dedi.

Başbakan Üstel, tüm ambargolara, izolasyonlara, dünyada ve ülkemizde yaşanan küresel sorunlara rağmen üretime devam eden sanayiciye ve iş insanlarına teşekkür etti.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim desteğiyle ülkemizin yanında olduğunun bir kez daha altını çizen Başkan Üstel, istikrarsız hükümetler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın olumsuz etkileri ve pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek iç üretimin önemine vurgu yaptı.

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’ne dikkat çeken Üstel, “Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız protokolle, ekonomimizi geliştirmek ve KKTC’nin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Yedi aylık hükümet dönemimizde ana vatanımızla imzaladığımız Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü içerisindeki eylem planlarının büyük bir kısmını gerçekleştirerek hem ekonomimize hem de sürükleyici sektörlerimize destek sağladık” dedi.

Ankara temaslarına değinen Üstel, enerji sorununa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ana vatanımızla enerji konusunda yeni bir adım attık. Artık enerjide yaşanan sıkıntıları önümüzdeki 3-4 yıl sonra yaşamamak adına enerjiyi devlet politikası haline getirdik. Susuzluk içinde kıvranırken Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile Asrın Projesi’ni gerçekleştirip kentlerimizi, köylerimizi suya nasıl kavuşturduysak en kısa sürede kablo ile enerjiyi de ana vatan Türkiye’den getirmiş olacağız.”

Kablo ile getirilen enerjiyle, düzenli enerji, maliyette rahatlama ve güneş enerjisinin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Üstel, “Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte ülkemize kesintisiz, kaliteli, güvenli ve hesaplı elektrik temin etmeyi başaracağız. Bu büyük bir adımdır ve çalışmalarımız başlamıştır” diye konuştu.

Tarım alanında, sağlık alanında, çalışma hayatında ülkeyi güçlendirecek projelerin devam ettiğini belirten Üstel, açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını söyledi.

30 yılı aşan süre zarfında gündeme gelmeyen sosyal konut projesini gündeme getirdiklerini belirten Üstel, söz konusu proje ile gençlerin önünü açmayı hedeflediklerini ve detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Yeni göreve gelen GİAD başkanı ve yönetim kuruluna başarılar dileyen Üstel, “Genç iş insanlarımız yarının büyük iş insanları, yarının politikacıları ve ülkemize şekil verecek, çocuklarımızı, torunlarımızı yarınlara taşıyacak insanlarımızdır” ifadelerini kullandı.

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