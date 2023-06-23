Üstel: “Ercan Havalimanı'nın adını koruyacağız”

“Yeni Ercan Havalimanı’nın ismi ne olacak, değişecek mi?” sorusuna yanıtla Başbakan Ünal Üstel, “Ercan ismi devam edecek. Bazı girişimler var evet... O’nu da Türkiye ile konuşacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel “Ercan Havalimanı adı, kalacak. Bir takım girişimler var. O’nu da Türkiye ile konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Kanal T’de “Yeni Ercan Havalimanı’nın ismi ne olacak, değişecek mi?” sorusuna yanıtla Başbakan Ünal Üstel, “Ercan ismi devam edecek. Bazı girişimler var evet.. O’nu da Türkiye ile konuşacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başbakan Üstel, eski Ercan terminali ne olacak sorusuna karşılık ise “Orası kargo için düşünülüyordu ama büyük gövdeli uçaklar için problemli olduğu anlaşıldı. O nedenle kargo bölümü de şu anda yeni tarafta. Diğer taraf ile ilgili henüz bir düşünce, proje yok” dedi.