Üstel, eşi Zerrin Üstel ile Gazimağusa ve İskele’de partililerle bayramlaştı

UBP Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Gazimağusa ve İskele’de parti üyeleri ile bayramlaştı.

UBP Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Gazimağusa ve İskele’de parti üyeleri ile bayramlaştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, bugün, partinin Gazimağusa ve İskele ilçe binalarını ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

Ziyaretlerde, Başbakan Ünal Üstel'e Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı partili bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları eşlik etti.