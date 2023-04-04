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Üstel: ''Eylem yapılsın ama sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar''

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Üstel: ''Eylem yapılsın ama sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar''
Üstel: ''Eylem yapılsın ama sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar''

Başbakan Ünal Üstel elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı...

Dün Meclis’te, İhale yasasında bir değişiklik yapılmak istendiğini ifade eden Üstel, ülkede elektrik konusunda sıkıntı olduğunu, uzun zamandır yatırım yapılmadığını ve aksa şirketinden alım yapıldığına işaret etti.

Eski yıllardan itibaren bu alımın sürdüğünü ancak bu olmasaydı bugün Rum’a bağımlı olunacağını ifade eden Üstel, elektrik kurumundaki sıkıntılara işaret etti ve bu sıkıntılara “neşteri vurduklarını”, bakımlar ve alımları Türkiye’nin üstlendiğini, kuruma bir kuruş tamir, parça parası ödetmediklerini, yakıt  navlun ücretini de üstlendiklerini kaydetti.

Üstel, enerjide sıkıntı olduğunu, bu yüzden ülkenin geleceğini düşünüp adım atmak zorunda olduklarını söyledi.

Bu çerçevede kablo ile elektriğin ülkeye getirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Üstel, “Kablo ile ülkeye elektrik gelmesi şarttır. Bu sayede enterkonnekte sisteme geçiş olacak ve Türkiye ile Avrupa Birliği havuzuna ortak olacağız. Bu havuza elektrik verir duruma gelmek istiyoruz. Ülkemizde Güneş enerjisi, çevreci elektrik üretiminin önünü açacağız. Şu anda üretim fazlası var evlere bile izin veremiyoruz. Bu yöndeki çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Ülkede greve saygılı olduklarını ancak ertelemelerine rağmen grevi kırmak için başka eylemler yapıldığını ifade eden Üstel, bu konuda yasal soruşturma neyse yapılacağını kaydetti.

“Sabotaj” iddiaları olduğunu ve bunun hoş bir olay olmadığını, kimsenin ülkede hayatı bozmaya hakkı olmadığını vurgulayan Üstel, “Eylem yapılsın ama sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar, herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum, sağduyulu olalım, ülke için birlik beraberlik içinde olalım” dedi.

Kablo ile elektrik gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını da söyleyen Üstel, deprem acısının geçmediğini, o yüzden bundan sonra halkın mutlu, refah olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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