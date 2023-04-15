Üstel: Eylemlerin son bulması olumlu bir gelişmedir

Başbakan Ünal Üstel, “halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, bu nedenle toplumsal hiç bir destek bulamayan, ekonomiyi büyük kayıplara uğratan, üretimi aksatarak işletmelere zarar veren, 24 saati aşan elektrik kesintilerine yol açan gayrı yasal eylemlerin son bulmasının olumlu bir gelişme” olduğunu kaydetti.

Üstel yazılı açıklamasında, “İlk günden itibaren söylediğim gibi, yasadışı eylemlerin son bulması şartı ile varsa sıkıntıların aşılması adına herkesle ve her kesimle diyaloğa açık olacaklarını” ifade etti.

Yasanın Meclis’ten geçmesi ve yeni sürecin başlaması ile birlikte bilim insanları, odalar, ekonomik örgütler ve paydaşlarla bir araya gelerek gerekli istişareleri yapacaklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Kaliteli, hesaplı, kesintisiz, çevreci, arz güvenliği olan, kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçişin de dahil olduğu, halihazırda mevcut olan üretim santrallerimizin giderek artan enerji ihtiyacımızı karşılayacak kapasiteye çıkarılmasını da içeren Ulusal Enerji Vizyonunumuzu tüm paydaşlarla birlikte kısa bir sürede ele alacak ve ülkedeki enerji konusunu tıpkı su sorunu gibi ortadan kaldıraca kaldıracağız. İçi boş sloganlarla, dayanaksız söylemlerle ve yaratılan kaos ortamları ile ülkenin ihtiyaç duyduğu büyük değişim ve reformların önünün kesilmesine dün de izin vermedik yarın da vermeyeceğiz. Sürdürülebilir olmaktan çıkmış, ülkenin gelişiminin önünü kapatan tüm konularda gerekli adımları cesaretle atmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha yapılan hatayı en başından itibaren net bir şekilde gören ve devletin kurumlarına yönelik yapılan saldırılara ve elektrik kesintilerine hiç bir destek vermeyen sağduyulu halkımıza ayrıca saygılarımı sunuyorum.”