  • BIST 87.204
  • Altın 249,135
  • Dolar 6,0240
  • Euro 6,7343
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Üstel: Fazla bir alternatif yok

» »
Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel, erken seçime gitmenin kolay olduğunu ancak ülkenin büyük sıkıntılar içinde bulunduğunu ve ülkeyi hükümetsiz bırakmak istemediklerini kaydetti.
Üstel: Fazla bir alternatif yok

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, katıldığı bir tv programında koalisyon görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, fazla bir alternatifin olmadığını kaydeden Üstel, 3 ihtimalin yer aldığını, bunların da UBP- CTP koalisyonu, UBP- HP koalisyonu ya da erken seçim olduğunu kaydetti. “Erken seçime gitmek ve karar almak çok kolaydır” diyen Üstel, ülkenin büyük sıkıntıların içinde olduğunu, bu sebeple hükümetsiz bırakmak istemediklerini dile getirdi. Üstel, “Böyle bir ortamda ülkeyi hükümeti boş bırakmak hoş değil”  ifadesine  de yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:41
  • 19 Mayıs’ın 100. Yılı Girne’de etkinliklerle kutlanacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
  • 14. Kıbrıs İpek Koza Festivali gerçekleştirildi06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:46
  • “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yarın Girne’de yapılacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:12
  • Erhürman: CTP derdi koltuk değil hizmet olanların partisidir!02 Mayıs 2019 Perşembe 15:45
  • Girne Pazarı 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çarşamba günü kurulmayacak29 Nisan 2019 Pazartesi 16:16
  • Girne’de yabancılara yönelik Türkçe kurs29 Nisan 2019 Pazartesi 15:27
  • Tomgüsehan Sırlar Adası kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye takdim etti29 Nisan 2019 Pazartesi 15:24
  • Bu bölgelerde bugün 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak29 Nisan 2019 Pazartesi 13:33
  • Girne'de iki ayrı yerde yangın!26 Nisan 2019 Cuma 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti