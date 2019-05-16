Üstel: Fazla bir alternatif yok

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, katıldığı bir tv programında koalisyon görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, fazla bir alternatifin olmadığını kaydeden Üstel, 3 ihtimalin yer aldığını, bunların da UBP- CTP koalisyonu, UBP- HP koalisyonu ya da erken seçim olduğunu kaydetti. “Erken seçime gitmek ve karar almak çok kolaydır” diyen Üstel, ülkenin büyük sıkıntıların içinde olduğunu, bu sebeple hükümetsiz bırakmak istemediklerini dile getirdi. Üstel, “Böyle bir ortamda ülkeyi hükümeti boş bırakmak hoş değil” ifadesine de yer verdi.