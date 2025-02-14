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Üstel: Gazilerimiz için gerekli çalışmalar yapılıyor

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Başbakan Ünal Üstel, Nusrettin Yüca başkanlığındaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği heyetini kabul etti.
Üstel: Gazilerimiz için gerekli çalışmalar yapılıyor

Başbakan Ünal Üstel' e kabulde Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile Başbakanlık Daire Müdürü Salih Peköz eşlik etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde bir konuşma yapan Üstel, "Gaziler bizim vazgeçilmezimizdir. Kıbrıs Türk halkı varoluş mücadelesini şehitler ve gazilerimizin her türlü yaptığı fedakarlık ve destekle vermiştir. Kıbrıs Türk halkı gazilerimizin sayesinde bugün özgürce bir devlet çatısı altında yaşamaktadır” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapılan iş birliği protokolleriyle ülkedeki her kesime ulaşılmaya çalışıldığına dikkat çeken Üstel, “Biliyoruz ki Gazilerimizin de bir takım sıkıntıları vardır. Yaşadıkları bu sıkıntıları önümüzdeki günlerde masaya yatırıp birer birer çözüme kavuşturacağız. Gazilerimize değer veriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki hükümetimiz buna göre hareket ederek, gazilerimiz için gerekli çalışmalarını yapıyor ve yapmaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.

-Yüca

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yüca ise konuşmasında, “Değerli vaktini bizlere ayıran Başbakanımız Ünal Üstel’e şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi Başbakanımız Ünal Üstel de gazilere gereken değeri vermektedir. Gördüğümüz ilgiden ve değerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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