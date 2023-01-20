Üstel: “Gençlerimizin spor yapmasına tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetleri şiddetle kınıyorum”

Başbakan Ünal Üstel, çok kısa bir süre önce yenilenerek Kıbrıs Türk sporunun hizmetine sunulan, tarihe mal olmuş Taksim Sahası'nın kullanımının zorlaştırılmasına yönelik BM’nin atmış olduğu adımı kınadığını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, "gençlerin spor yapmasına bile tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetler, bizi bu adadaki haklarımızı aramaktan ve bunlara sahip çıkmaktan asla geri çeviremeyecek" dedi.

BM’nin, Taksim Sahası’nın nasıl ve kimler tarafından kullanılabileceği ile alakalı herhangi bir kısıtlama, kural koyma veya söz söyleme hakkı olmadığını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Taksim Sahası’nı özelde Çetinkaya Türk Spor Kulübü, genelde ise tüm halkımız dilediği ve istediği zaman kullanabilir ve BM hiçbir Kıbrıslı Türkün Taksim Sahasına girişine engel olamaz” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimleri yaparak, söz konusu "çağ dışı" faaliyetlerin sonlandırılmasını talep ettiğini belirtti.

BM’nin adadaki statüsünün sorgulanma zamanının geldiğini ifade eden Üstel, soruna çözüm bulunmaması halinde hükümet olarak Taksim Sahası ile alakalı gerekli her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.