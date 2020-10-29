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Üstel: Gezici UBP’yi Bölmek Mi İstiyor!

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UBP Cumhurbaşkanı Adayı Dt. Ünal Üstel, Gezici Araştırma şirketinin kurultaya yönelik anket yayınlamasının ardında bir takım nedenler aranması gerektiğini söyledi.
Üstel: Gezici UBP’yi Bölmek Mi İstiyor!

UBP’nin iç işlerine karışmanın ve algı operasyonu yaratmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Üstel, bu tür algı operasyonyonlarının UBP’ye zarar vereceğini, tüm partililerin dikkatle olmasını, birlik ve beraberlikten ödün vermemesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

UBP’nin ülkenin en büyük ve en güçlü partisi olduğunu da sözlerine ekleyen Üstel, yıllardan beridir UBP’nin bölünmesi için bir çok operasyonlarda bulunulduğunu ama bunu kimsenin başaramadığını bundan böyle de başarılı olamayacaklarını ifade ederek bir takım pazarlıklar neticesinde para karşılığı yapılan anket sonuçlarına itibar edilmemesini istedi.

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