Üstel: “Girne Limanı ihalesi yarın sonuçlanacak… Proje 15 Nisan’da tamamlanacak”

Milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda çeşitli konuları kürsüye taşıdı.

ÖZDENEFE LİMAN VE İHALE KONUSUNDA KONUŞTU

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “Girne Antik Limanı’nın iyileştirilmesi ve ihale süreci” başlıklı konuşma yaptı.

Girne’nin önemine işaret eden Özdenefe, Girne’nin sadece turizm açısından bir vitrin bir marka değeri değil, çok sayıda insan için manevi değer olan bir yer olduğunu kaydetti.

Girne Limanı’nın denize boşaltılan çöplerden, atık sulardan ve vergilerin toplanmamasına kadar hep olumsuz şekilde anıldığını dile getiren Özdenefe, bölgede hem bir yetki hem bir çevre karmaşası olduğunu belirtti.

Şehirde plansızlık ve fiziki durumuyla ilgili sorun ve kargaşa olduğuna da işaret eden Özdenefe, bakımsızlığın yarattığı harap olma sürecinin de artarak devam ettiğini söyledi.

Özdenefe, limandaki değişikliklerin dokuya uygun olmadığını ve park ve tuvalet sorununun giderilemediğini de hatırlatarak, tüm bunların bir kaosa sebep olduğunu belirtti.

Önemli bir adım atılarak tadilat konusunda ihaleye gidileceği haberini aldıklarını ancak aylar geçmesine rağmen bunun gerçekleştirilmediğini kaydeden Özdenefe, bu gecikmeyle ve neler yapılacağıyla ilgili açıklama istedi.

Özdenefe, bunun bir hükümet meselesi olmadığını, yapılacak projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bir sonraki kışı beklemeden tadilat için adım atılmasının gerekliliğine işaret eden Özdenefe, ayrıldığı söylenen bütçenin de gelecekte işe yaramaz hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özdenefe, oradaki esnafla ilgili yapılması planlananları ve en az sıkıntının nasıl sağlanacağını sordu.

İhale sözleşmesiyle ilgili yapılması gerektiğini düşündükleri hakkında bilgi veren Özdenefe, günün sonunda bu sürecin doğru şekilde tamamlanmasının tüm ülke için önemli olduğunu vurguladı.

ÜSTEL: “İHALE YARIN SONUÇLANACAK”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, bu konunun tüm ülkeyi rahatsız ettiğini ve bugüne kadarki tüm hükümetlerin bu konuda ihmali olduğunu kaydetti.

Girne Limanı’nın ülkenin kalbinin attığı yer olduğunu söyleyerek, bu konuda ilk olarak burası için bütçe ayırıp projelendirme yaptıklarını kaydetti.

Üstel, hazırladıkları dosyanın Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan 2 ay gecikmeyle geçtiğini ve yaşanan diğer aksaklıklar yanında, esnafın yeni yılı geçirelim talebini haklı bulduklarını bir gecikme de orada yaşadıklarını dile getirdi.

İhalenin yarın sonuçlanacağını açıklayan Üstel, 15 Nisan’da bitirilmek üzere esnaftan da imza aldıklarını, bu boyutta büyük bir projenin titizlikle çalışılması gerektiğini söyledi.

Yetki karmaşasıyla ilgili de yaşananları sıralayan Üstel, tüzüklerde iyileştirme yaptıklarını, denetleme konusundaki yetki karmaşasını ortadan kaldırmayı istediklerini belirtti.

Yapılacak düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Üstel, mendireğin yanındaki asfaltın söküleceğini belirtti ve yapılacak diğer teknik çalışmaları anlatarak eski şekline getirmek için ne lazımsa yapılacağını kaydetti.

LİMAN İKİ AY KAPALI KALACAK

Üstel, çalışmalar sürerken iki ay civarında süreyle limanın kapalı kalacağını da dile getirdi.

Bakan Üstel, esnafa düşük faizli kredi imkanı sağlamak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

Üstel, Limanda, 80 tane sahipsiz balıkçı teknesi bulunduğunu ve yapılan tüzüklerle bunları noter eşliğinde kaldırıp Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim edeceklerini belirtti.

Çöp konusunda attıkları adımları da esnafla iş birliğinde tüzük çerçevesinde düzenleyeceklerini kaydeden Üstel, tüm bunların ardından limanı eski değeriyle halkla buluşturacaklarını kaydetti.

AKANSOY: “MARAŞ’TA HASSAS DAVRANILMALI”

CTP Milletvekili Asım Akansoy da “Kıbrıs Sorunu ve Maraş Bağlamı” başlıklı konuşma yaptı.

Akansoy, bu konuda bir dizi tartışma yaşandığını ve konuşulması gereken çok şey olduğunu ifade ederek, 22 Eylül’de Ankara’da başlayan sürecin halkın yüzde 65’lik tavrından tamamen farklı olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş’ta düzenlenen toplantıda Güvenlik Konseyi’ne çok ters düşmeyecekleri vurgusunun yapılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Akansoy, Bakanlar Kurulu’nun açılacağı kararı üzerinden tartışmaların sürdüğünü söyledi.

Akansoy, Dışişleri Bakanı’nın daha önce “açacağız demedik envanter sayacağız” dediğini hatırlatarak son yapılan açıklamaların ardından bu açıklamanın da yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın özel statüsüne dikkat edin şeklinde açıklamalar yaptığını da anımsatan Akansoy, bu açıklamalara bir dizi örnek verdi.

Akansoy, uluslararası hukuktan elde edilenleri kaybetmemek için hassas davranılması gerektiğini söyleyerek, Taşınmaz Mal Komisyonu’yla birlikte hareket edilmesini önerdi.

Akansoy, Vakıflar İdaresi’yle ilgili iddiaların da yapılan açıklamalarla ortadan kalktığını söyledi.

Maraş’ın 5 milyar Euro ve 5 yıllık zaman dilimiyle eski haline gelebileceğinin söylendiğini hatırlatan Akansoy, “Bu Maraş macerasının bedelinin büyük olacağını düşünüyorum. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımlar umarım elimizden gitmez” dedi.

Akansoy, daha aktif siyaset yapılması ve hak ve çıkarlar konusunda ortak hareket edilerek yol alınması gerektiğine inandığını kaydetti.

TÖRE: “MARAŞ’TA YENİDEN FARELER DEĞİL İNSANLAR YÜRÜSÜN

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Ortadoğu ve Doğu Akdeniz” başlıklı konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nin bu bölgeyle ilgili ekonomik çıkarları doğrultusunda açıklama yaptığını ifade eden Töre, gerçekler görülmediği sürece Türkiye’nin de KKTC’nin de kendi kararlarını üretmek zorunda kaldığını söyledi.

“Maraş’ta yeniden fareler değil insanlar yürüsün” diyen Töre, Maraş’ta bir de “Mavi Vatan” olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Suriye’nin BM Güvenlik Konseyi yüzünden bugünkü haline geldiğini savunan Töre, Maraş’ın açılması halinde uluslararası hukukun da uygulanacağını ve bu süreç için bir dizi formül bulunabileceğini söyledi.

Denizlerdeki yetki alanının da KKTC tarafından kullanılması gerektiğini dile getiren Töre, geçmişte yapılan kapsamlı anlaşmanın nasıl bozulduğunu ve yaşananları anlattı.

Rumların Annan Planı’na evet demiş olması halinde bugün kapalı Maraş diye bir sorun olmayacağını, kendilerinin de haklarını arayamayacağını savunan Töre, “Allah şaşırttı bu Rumları da yoksa biz tüm haklarımızı kaybedecektik” dedi.

Maraş’ın açılması sürecinde uygulanabilecek formüllere de değinen Töre, Cumhurbaşkanı Akıncı ve bazı siyasilerin kime hizmet ettiğinin anlaşılamadığını, KKTC’nin menfaatlerini koruyan bir tavırları olmadığının görüldüğünü iddia etti.

“Herkes kendine çeki düzen verecek, burada devlet vardır” diyen Töre, Maraş konusunda atılan adımların çok yerinde olduğunu ve devam etmesi gerektiğini belirtti.

HAMZAOĞLULARI

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları da “İskele Bölgesinde Eğitim” konulu konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, İskele-Bafra yolunun 8 yıl önce TC’de ihale edilmiş olmasına rağmen halen tamamlanmadığını anımsatarak, İskele TMK binasının ihale adımının 26 Nisan’dan önce tamamlanabilmesi için az vakit kaldığını anımsattı.

Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılması gerektiğine işaret eden Hamzaoğulları, o bölgedeki okul eksiklikleriyle ilgili bilgi verdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan 20 öğretmenin eksikliğinin giderilmesi için yapılabilecekleri sıralayan Hamzaoğulları, bölge okullarıyla ilgili tek tek bilgi verdi ve yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini sıraladı.

ÇAVUŞOĞLU: “YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMCİLERİ EĞİTMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, eğitimin her yıl daha iyiye gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Vizyon 2030 Çalıştayı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, ortaya çıkan çeşitliliğin ardından yabancı öğrenciler için eğitimcileri eğitmeyi amaçladıklarını belirterek bu noktada atılan adımları aktardı ve sorunun farkında olarak büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Artan öğrenci sayısıyla okul binalarının yetersizliğinin farkında olduklarını ve bu eksikliklerin giderilmesi için neler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, tüm paydaşlarla sürdürülen seferberlik sonucunda okulları yenileyip eğitim yılına hazır edebildiklerini vurguladı.

Derslik yapmaya devam ettiklerini, kurumsal okullar yapılması gerektiğini ve bağışlanan iki okulun Eylül ayına kadar kazandırılmış olmasını temenni ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Ötüken İlkokulu’nu özel eğitim okulu olarak hayata geçirdiklerini ve bugün alınan Vakıflar İdaresi kararıyla, İskele Kolej binası yapılmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Vakıflardan gelen karar metnini okuyan Çavuşoğlu, bugün ek bütçenin Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek nihai sonuca ulaşarak Eylül’de eğitime başlamayı planladıklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, daha çok okul ihtiyacı olduğunu 2 yılda 7 okula ihtiyaç olduğunu belirlediklerini ve bu konuda yapmayı planladıklarını anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Mehmetçik İlkokulu’yla ilgili de çalışmaların devam ettiğini sonuca varılması halinde açıklama yapacaklarını söyledi.