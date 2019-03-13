Üstel: "Girne'ye 10 dakikalık yol 1 saate çıktı"

Üstel, Cumhuriyet Meclisi oturumunda hükümet yetkililerinin bulunmamasını eleştirdi. Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantılarının salı günü saat 14.00’te yapılmasının doğru olmadığını belirterek, bu durumu kınadı.

Üstel, eski Başbakan İrsen Küçük’e rahmet, ailesine sabır dileyerek, “KKTC büyük bir siyaset adamını kaybetti” dedi.

UBP döneminde açılan yol ihalelerinin durduğunu, bugün o yollarda insanların eziyet çekmeye devam ettiğini söyleyen Üstel, turizmin yoğun olduğu Lapta-Alsancak bölgesinden Girne’ye 10 dakikalık yolun yoğun trafik nedeniyle 1 saate çıktığını belirtti.

Ünal Üstel, Çatalköy-Girne yolunda da ciddi trafik sıkışıklığı yaşandığını, bu yolun da tamamlanmadığını kaydetti.

Girne Lefkoşa anayolundan her gün binlerce aracın geçtiğini, araç sayısının giderek arttığını söyleyen Üstel, her gün kazalarda insanların öldüğünü, hükümetin önlem almadığını savundu.

Üstel, Ciklos’ta üç aydan beri yolun aynı şekilde tek şerit olarak beklemekte olduğunu söyleyerek, turizm sektörü açılmak üzereyken tedbir alınmamasının sorun teşkil edeceğini belirtti.

Üstel, “Hükümetin vurdumduymaz tavrından vazgeçmesini ve acil önlem almasını istiyorum” dedi.



Güzelyurt-Lefke, İskele-Karpaz yollarının da tamamlanmadığını söyleyen Üstel, bu yolların ihalelerinin İrsen Küçük döneminde yapıldığını ancak sonuçlandırılamadığını kaydetti.