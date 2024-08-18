Üstel: Görev alacak kişiler bellidir, seçim formaliteden ibarettir!

Başbakan Ünal Üstel, Kadın Kolları Başkanlığı seçiminde yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) her zaman kurultaylardan güçlü çıktığını belirtti.

Üstel, "Seçimin neticesi bellidir, bu bir formalite oylama oluyor. Görev alacak arkadaşlarımız bellidir," dedi.

UBP'nin en zor koşullarda bile görev yaptığını vurgulayan Üstel, "Şimdi daha güzel koşullarda görev yapacaklar. Seçimin ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim," ifadelerini kullandı.