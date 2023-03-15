Üstel: Görüşmede siyasi ve ekonomik desteğin devam edeceği teyit edildi

Başbakan Ünal Üstel Anakara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

Toplantıda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi olan deprem acısına ortak olduğunu söyledi.

Oktay, “Adıyaman’da vefat eden Kıbrıs Türkü Şampiyon Melekler yüreklerimizi yaktı. Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı soruşturma açtı. Dava sürecinin takipçisi olacağız. Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Melekler Köyü konteyner için Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. onları kalbimizde yaşatacağız.”dedi.

Oktay, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin fikir birliği içinde hergün ilerlediğini ifade etti.

Oktay, “Ulaşım, teknolojik dönüşüm, tarımsal verimliliğin artırılamsı ve iş gücü alanlarında ilerliyoruz. Derinya bölgesindeki sosyal konut inşası ve deniz altından kablo ile elektrik ön çalışmaları başlamıştır. KKTC e-devlet için teknik çalışmalara başladık. Derinya bölgesinde bin 192 konuttan oluşan yaşam şekli projesinde, plan ve projesi de tamamlanmıştır. Derinya sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız. Reform destek ödeme paketleri de tamamlanmıştır. 22 projenin 15’i tamamlanmıştır. Girne Askeri Hastane’nin de çalışması tamamlanacak.. Taksim ve futbol sahalarının sözleşmeler imzalandı. Desteklerimiz sürecek. 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması projeler çereçvesinde alt yapıyı farklı boyutlara taşıyacağız. Kıbrıs Türkü’nü desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Oktay, eşit uluslararası statüye desteklerinin tam olduğunu vurgulayarak, dünya ülkelerine “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yaptı.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan KKTC’ye giden vatandaşlara, TC’nin destek sağladığın ifade eden Oktay, “KKTC bulunan depremzedelere her alanda desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, Oktay ile görüşmelerinde TC’nin KKTC’ye gerek siyasi gerekse ekonomik desteğinin artarak devam edeceğinin teyit edildiğini belirtti.

Üstel, 6 Şubat depreminde KKTC’nin yaklaşık 49 can kaybettiğini, onbinlerce insanın yaralandığını ve milyonlarca insanın evinden olduğunu söyledi.

Üstel, “Depremde 49 KKTC vatandaşımız hayatını kaybetti. Arasında ne acıdır ki voleybol şampiyonası için çocuklarımız da vardı. İki ülke olarak felakatle yüzleştik. milletimize başsağlığı diliyorum. Deprem süresi boyunca KKTC olarak yıllardır her şartta tek vücut olarak yanımızda olan anavatanın yanında olmak için elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Arama kurtarma ekiplerimizi TC’ye gönderik. 150’ye yakın iş aracıyla destek sağladık. Azerbaycan ile birlikte TC’ye en çok uluslararası kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biriyiz. Deprem felaketinin yaralarının sarılması için 100’e yakın tır insani yardım ulaştırdık. Bin prefabrik konutun depremde evlerini kaybeden insanlara göndermek için çalışma başlattık. Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü ile oradaki insanların geçici de olsa barınmasına vesile olacağız” dedi.

Üstel, “Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiyenin yanında olduğuna da işaret etti.

Üstel, “Kıbrıs Türk halkı mücadelesi süresince İngiliz hükümetinin engellemelerine rağmen cepheye göndererek kurtuluş savaşına katkı sağladı. Anavatanın bugün değil de ne gün yanında olacağız. TC geçmişe oranla çok daha güçlü bir ülkedir. Dünyada söz sahibi bir ülkedir. En kısa sürede bu acı dolu günleri atlatacak ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Biz de Kıbrıs Türkü olarak TC’nin ihtiyacı olması durumunda hep yanında olacağız.”diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve TC hükümeti yetkililerine teşekkür eden Başbakan Üstel, “Güçlü TC güçlü KKTC demektir” vurgusu yaptı.

Üstel, “Depremde büyük kayıplar yaşandı, buna benzer felaketlerin yeniden yaşanmaması için yargı sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini ve evlatlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz” dedi.