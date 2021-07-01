Üstel: Günde ortalama 5 bin civarında aşı yapılıyor

Sağlık Bakanı Üstel, aşı merkezlerinde günde ortalama 5 bin civarında aşı yapıldığını belirterek, ülke genelinde 209 bin 21 doz aşı yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal Üstel, Türkiye’den bugüne kadar yaklaşık 350 bin doz aşı geldiğine dikkat çekerek, 150 bin doz aşının daha geleceğine vurgu yaptı. Üstel, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile iletişim halinde olduklarını ve eşgüdüm içinde çalıştıklarını anlattı.

Sağlık Bakanı Üstel, aşı merkezlerinde günde ortalama 5 bin civarında aşı yapıldığını belirterek, ülke genelinde 209 bin 21 doz aşı yapıldığını söyledi.

Sağlık ocaklarında aşılama yaşının 18 yaşa indiğine işaret eden Üstel, ülke genelinde ise aşılamanın 30’lu yaşlara indiğini ifade etti.

Üstel, eğitim ve turizm sektörünün aşılanmasının büyük ölçüde tamamlandığını anlattı.

Üstel, yeni ortaya çıkan varyantların tespit edilebilmesi için testlerin ülkede de yapılması gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın, kontrolsüz bir şekilde kapılarını yurtdışına açtığı için vaka sayılarının yükseldiğini aktaran Üstel, Güney Kıbrıs’ın turuncu kategoriye girdiğini ve kırmızı kategoriye geçtiği anda kapıların kapanmasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Koronavirüs aşılarının Güney Kıbrıs’tan gelmediğini, Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderildiğini ifade eden Üstel, muhataplarının Güney Kıbrıs değil AB olduğunu ve AB’den de gelen aşıların oranının belli olduğunu dile getirdi.

Üstel, yüzde 70 oranını yakalamak için süratli bir şekilde aşılamayı tamamlamak istediklerini belirterek, üçüncü doz için hazırlıkların yapılacağını aktardı.