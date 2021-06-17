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Üstel: Haftada 45 bin kişi aşılanacak!

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamada KKTC’de aşı seferberliği başlatılacağını kaydetti.
Üstel: Haftada 45 bin kişi aşılanacak!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamada KKTC’de aşı seferberliği başlatılacağını kaydetti.

Bakan Üstel, Türkiye’den ülkeye her hafta Sinovac aşısı geleceğini ve haftada en az 40, 45 bin kişinin aşılanacağını vurguladı.

Temmuz ayı sonuna kadar 20 yaş üzeri bireylerin yani toplumun yüzde 70’inin aşılanmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Üstel özel hastanelerle de işbirliğine gidileceğini ifade etti.

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