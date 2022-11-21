Üstel: Hain Saldırı Kıbrıs Türk Halkı Olarak Bizleri De Büyük Bir Hüzne Boğmuştur

Başbakan Ünal Üstel, Gaziantep’te meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, Gaziantep’te yaşanan terör saldırı nedeniyle yayımladığı mesajda, olayda yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik hain terör örgütünün girişimlerini bir kez daha lanetliyorum” ifadelerini kullanan Üstel, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Başbakan Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Gaziantep Karkamış İlçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu içlerinde öğretmen ve öğrenci olan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 6 kişinin de yaralandığını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik hain terör örgütünün girişimlerini bir kez daha lanetliyorum. Meydana gelen bu hain saldırı tüm Türk Milleti’ni ve Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri de büyük bir hüzne boğmuştur. Bu yaşanan terör saldırılarının son bulmasını ümit eder, Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”