Başbakan Üstel, “2023’de yeni bir yıl, yeni bir sayfa ve yeni şekillenmeyle dünyaya kapılarımızı açacağız” dedi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, öncülüğünde Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gönyeli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan ile meclis üyesi adayları bugün Lefkoşa Seçim Kurulu’nu giderek, aday listesini sundu.

Adaylık başvurularının ardından basın açıklaması yapan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Üstel, yerel yönetimlerde değişim rüzgarı başlatmak istediklerini belirtti.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yerel seçimler için geri sayımın başladığına işaret eden Üstel, UBP olarak hükümeti kurdukları ilk günden beri ülkeyi yeniden inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Hükümet programında yer alan her şeyi bir bir hayata geçirdiklerini belirten Üstel, yeni projelere de hayat verdiklerini söyledi.



Yeni yönetimle birlikte yeni bir sayfanın açıldığına dikkat çeken Başbakan Üstel, uzun zamandır bekleyen belediyeler reformunu gerçekleştirdiklerini ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın hazırlıklarının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

2023’te yapılan yeniliklerle mali yapısı güçlü, halka daha iyi hizmet sunan belediyeler yaratacaklarını vurgulayan Üstel, “Halkımıza inanıyor ve güveniyoruz. Halkımızda bize güveniyor. Bütün projeleri Anavatanımız Türkiye’nin desteği ile hayata geçireceğiz. 2023’de yeni bir yıl, yeni bir sayfa ve yeni şekillenmeyle dünyaya kapılarımızı açacağız” dedi.