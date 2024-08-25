Üstel halkın alım gücü yükselecek!

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Açıkça söz veriyorum; tüm imkanlarımızı seferber ederek, halkımızın ihtiyaç duyduğu öncelikli tüm projeleri bitireceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden 21 Eylül’de gerçekleşecek olan kurultaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Ünal Üstel, “Büyük UBP’nin Büyük kurultayına artık sayılı günler kaldı. Üyelerimizde büyük bir coşku var. Örgütlerimizde demokrasi şöleni söylemimize uygun olarak muhteşem bir hareketlilik ve heyecan var. Partililerimiz, bir araya geliyor kucaklaşıyor ve partilerine sahip çıkıyorlar. Bu muhteşem tablo bize gelecekteki zaferlerin müjdesini daha bugünden veriyor” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Her zaman dile getiriyorum. Biz büyük bir parti olmanın yanında büyük de bir aileyiz. Kurultaylar yaşanması gereken süreçler. Elbette bu süreç de UBP’nin zaferi ile noktalanacak ve önümüze bakacağız. İktidarda ve İstikrarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Kimsenin endişesi olmasın, yeni yasama döneminde, iktidarda güçlü şekilde devam eden bir UBP olacak” diyen Üstel, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“İstikrarla yürüyen ve her geçen gün daha da büyüyen bir UBP. Kurultay sonrası tüm milletvekillerinin, kucaklaştığı, tek yürek olduğu bir UBP. Kavganın değil, kardeşliğin, küslüğün değil, dostluğun hüküm sürdüğü bir UBP. Tüm milletvekilleri ile kenetlenmiş tarihin yazacağı icraatları hayata geçirmiş bir UBP. Hükümette ve Mecliste, halkı için, ülke menfaatleri için çalışan, yarım kalan projeleri tamamlayan, yapılmayan reformları yapan, yıllardır bekleyen yasaları geçirerek vatandaşın önünü açan bir UBP olacak.

Ekonomiye ağırlık vereceğiz. Halkımızın alım gücünü yükselteceğiz. Atacağımız adımlarla, piyasadaki pahalılığın da önüne geçeceğiz. 40 yılı aşkın süredir devam eden enerji sorunumuzu artık bitirmenin zamanı geldi. Gerekli ilk adımları attık, şimdi bunları gerçekleştirmek için çalışacağız. Elektrik konusunu bitirilmesi gereken sorunların en başına koyduk. Açılmaz denen havalimanını açtığımız gibi, yapılmaz denen yerel yönetimler reformunu yaptığımız gibi, bitmez denen Alsancak yolunu bitirdiğimiz gibi bunu da bitireceğiz.

Kara yollarındaki sorunlarımızı çözmek için zaten devredeyiz. 3 proje tamamladık. Şimdi sıra 5 yeni projeyi tamamlamaya geldi. Bunları da bitireceğiz. Sağlıkta 3 yeni hastane projemiz başladı. Bitireceğiz. Gençlerimiz için çok büyük projelerimiz var. Gerçekleştireceğiz. Biz icraatcı bir hükümetiz. İş yapıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözüne inanıyoruz.

Bu ülkede çoktan bitmesi gereken ancak istikrarsız siyasi dönemler yüzünden tamamlanamayan pek çok proje var. Türkiye ile kurduğumuz karşılıklı güvene ve saygıya dayalı ilişkilerimizin de katkısı ile bazılarını bitirdik, geriye kalanların bitirilmesi için projeleri yeniden başlattık. Size buradan açıkça söz veriyorum. Tüm imkanlarımızı seferber ederek, halkımızın ihtiyaç duyduğu öncelikli tüm projeleri bitireceğiz. Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım, yeter ki güçlü iktidarımızı 2027 yılına kadar sürdürelim. Çok daha güzel, çok daha güçlü, refahın yükseldiği, sıkıntıların aşıldığı, projelerin tek tek bitirildiği yarınlar bizi bekliyor. Az kaldı. Sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.””