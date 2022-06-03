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Üstel: Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başlattık

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Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Ekonominin önemine vurgu yapan Üstel ayrıca, “Ekonomik konular için önümüzdeki hafta Türkiye’den heyet gelerek, buradaki heyetle görüşecek” dedi.
Üstel: Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başlattık

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temaslarını Kıbrıs Postası’na değerlendirdi. Hükümetin kurulması sonrası öncelik konuları arasında ekonomi olduğunun altını çizdi. Rusya-Ukrayna savaşı ve TL’nin değer kaybına değinen Üstel, hükümet olarak bu konuları masaya yatırdıklarını ilgili örgütlerle görüştüklerini söyledi. Verileri Ankara’ya ilettiklerini belirten Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve bütün sorunları özetlediklerini kaydetti.

“İŞ İNSANLARIMIZ, ANKARA KÖKENLİ İHALELERE DE KATILACAK”

İş insanlarının Ankara kökenli ihalelere katılmaları için Ankara’da bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade eden Üstel, ihalelerin büyük bir bölümünün ise KKTC’de çıkmasına olanak sağladıklarını söyledi.

“Savunma bütçesine 510 milyon TL ve turizmcilere bir kaynak ülkemize gelerek bugün serbest kaldı. Gençlerimiz ve sporcularımız için de daha önceki projelerimiz için de gerekli açılımlar yapıldı” şeklinde konuşan Üstel, ileriki günlerde sıcak paranın akmaya başlayacağını söyledi.

“HAYAT PAHALILIĞININ VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATTIK”

Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalarının da başladığına vurgu yapan Üstel, önlerindeki hafta Türkiye’den gelen heyetin buradaki heyetle çalışma yapacağını ifade etti.

Geçiş noktalarındaki girişleri kolaylaştırmak için bir çalışma yaptıklarını da hatırlatan Üstel, “Kara kapılarında giren güneyde yaşayan ya da hava yoluyla güneye giden insanlarımız kapıların iyileştirmesi için çalışma yapacağız” dedi.

“HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN DAHA FAZLA UÇUŞ TALEP ETTİK”

Ercan Havalimanı’ndaki bilet fiyatlarının aşağıya inmesi için de çalışma başlattıklarını ifade eden Üstel, havayolu şirketlerine Ercan’a daha fazla uçak indirmelerini talep ettiklerini ifade ett.

“ÖZERSAY İLE GÖRÜŞÜP, KARARINI UBP GRUBUNA İLETECEĞİM”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması konusuyla ilgili de sözler sarf eden Üstel, partisinin grup toplantısında bunun değerlendireleceğini söyledi. İleriki günlerde Özersay ile görüçeceğini ve Özersay’ın kararını UBP Meclis Grubu’na ileteceğini kaydetti.

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