Üstel: Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum

Başbakan Ünal Üstel de Bartın, Amasra’da maden ocağındaki patlamayla ilgili mesaj yayımladı.
Başbakan Üstel mesajında, “Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimizin bir an önce salimen ailelerine kavuşmasını umut ediyorum. Türk halkına geçmiş olsun” ifadelerini kullandı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.