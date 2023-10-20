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Üstel: Hedefimiz KKTC’yi daha da ileriye taşımaktır

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Başbakan Ünal Üstel, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO heyeti ile bir araya geldi. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de katıldı. Kabulde, Türkiye-KKTC ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeni işbirliği fırsatları konuşuldu.
Üstel: Hedefimiz KKTC’yi daha da ileriye taşımaktır

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmasına İstanbul Sanayi Odası başkan ve meclis üyelerini KKTC’de ağırlamaktan ve misafir etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Başbakan Ünal Üstel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir ve Türkiye Cumhuriyeti'nde söz sahibi olan odalarla olan işbirliklerimiz bizler için çok önemlidir.  Türkiye Cumhuriyeti'ndeki odalarla birlikte işbirliği çalışmalarımız devam ederken, kader birliği yaptığımız kardeş devletimiz Azerbaycan'daki odalarla da gerek ekonomik gerek sosyal gerekse kültürel anlamda işbirliklerimiz olacaktır. Hedefimiz İstanbul Sanayi Odası gibi öncü sektörlerin sesi olan odalarla birlikte çalışarak, KKTC’yi  daha da ileriye taşımaktır. Biz Akdeniz'in ortasında küçücük bir ada olabiliriz ama Kıbrıs adasının stratejik öneminin de fazlasıyla farkındayız. Sizlerle yürüteceğimiz ortak çalışmalar ve projelerle birlikte,  dünyaya açılma hedefimizde emin adımlarla yol alacağız. “Üç devlet, tek millet” şiarıyla,  Türk dünyası içerisinde çok daha iyi bir noktaya geleceğimizden şüphem yoktur. Daha güçlü bir KKTC için hep birlikte bu mücadeleyi, Türkiye’nin katkılarıyla sürdürmeye devam edeceğiz ve umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde daha güçlü bağlarla hep birlikte yolumuzu daha güçlü bir şekilde  yürüyeceğiz.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise yaptığı konuşmada, Başbakan Ünal Üstel’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti ve “KKTC’ye yapılan her ziyaretin bizler için  anlamı ve değeri çok büyüktür. İstanbul ve Ankara bizler için ne denli önemliyse, Lefkoşa ve Girne’de aynen öyledir. KKTC artık bizim yavru vatanımız değil, kardeş devletimiz haline gelmiştir.  KKTC bugün devlet kültürünü başarıyla tüm dünyaya göstermiştir. Devletinizin haklı mücadelesinde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Burası kolay vazgeçilecek bir coğrafya değildir ve bu bayrak asla inmeyecektir. Kardeş devlet olarak sizlerle çok daha güçlü işbirlikleri yaparak, tüm dünyaya bunu ispatlayacağız” dedi.

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