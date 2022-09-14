  • BIST 3.408,86
  • Altın 999.956
  • Dolar 18.236
  • Euro 18.248
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Üstel: Her türlü desteği vermeye hazırım

» »
Başbakan Ünal Üstel ,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Üstel: Her türlü desteği vermeye hazırım

Başbakan Ünal Üstel ,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
 

Başbakan Ünal  Üstel “Her türlü desteği vermeye hazırım”

Kabulde Başbakan Ünal Üstel'e Milli Takım forması hediye edildi.

Başbakan Ünal Üstel, Milli takım formasını çok beğendiğini belirterek bu Kıbrıs Türkleri için çok özel bir olay herkesin bu formayı sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Üstel, “Hepimiz bu formayı sahiplenmeliyiz. Gençlerimize bu duyguyu yaşatmalıyız. Ben bu konuda Başbakan olarak üzerime düşen her türlü desteği vermeye hazırım” dedi. KTFF ve Puma iş birliğini kutlayan ve bu tarz birlikteliklerin KKTC’ye güç kattığına inandığını kaydeden Üstel, “Bu konuda hem KTFF’yi hem de Puma yetkililerini kutlarım. Bu ülke bizim, sahip çıkmalıyız ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aşılamalıyız. Spor burada çok önemli roldedir. Bu formayı her yerde göstermeli, giymekten gurur duyduğumuzu vurgulamalıyız ” diye konuştu.

 

Sertoğlu: “Kıbrıs Türk halkı olarak formaya sahip çıkmalıyız”
 

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise sürece olan desteğinden dolayı Başbakan Üstel’e teşekkür etti. Puma ile çok uzun süredir bu gurur duyulacak olay için çalıştıklarını kaydeden Sertoğlu, “Lansman gecesi bir Kıbrıslı Türk olarak gurur duydum. Dile kolay ama süreç çok kolay değildi. Artık bizim de bir milli formamız var” dedi.
Bu formaya tüm Kıbrıs Türk halkı olarak sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Sertoğlu, “Biz güzel bir yola çıktık, bu yolda herkesin desteği çok önemli. Bundan sonraki süreçte bu formayı milli futbolculara giydirmek bizim işimiz, bu konuda da çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz.”dedi.

Gerçekleşen görüşmede Başbakan Üstel’e ise Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi eşlik etti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı14 Eylül 2022 Çarşamba 16:47
  • UBP Kurultayı Mahkemelik oluyor...Üstel'in yetkileri durdurulabilir..14 Eylül 2022 Çarşamba 16:04
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Önemli Açıklama14 Eylül 2022 Çarşamba 15:54
  • Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor14 Eylül 2022 Çarşamba 15:49
  • Lefkoşa'da Gerçekleşen Irkçı Saldırı Hakkında MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği Ortak Basın Bildirisi14 Eylül 2022 Çarşamba 15:45
  • Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı14 Eylül 2022 Çarşamba 15:40
  • KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan Otobüs Kazası İle İlgili Açıklama14 Eylül 2022 Çarşamba 15:37
  • CTP: Yarattığınız kaosla eğitimi bitirdiniz!14 Eylül 2022 Çarşamba 15:24
  • Tatar: Turizm alanındaki başarılarımız küçümsenemez14 Eylül 2022 Çarşamba 15:20
  • AYM Kararına göre mevcut seçilmişlerin görev ve yetkileri 2022 Haziran ayı sonunda son buldu14 Eylül 2022 Çarşamba 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti