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Üstel. "Herhangi bir yakıt sorunu yoktur"

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Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santrali'ndeki yakıt durumuyla ilgili açıklama yaptı, 'yakıt sorunumuz yoktur' dedi.
Üstel. "Herhangi bir yakıt sorunu yoktur"

Başbakan Ünal Üstel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda herhangi bir yakıt sorunu yoktur. 
Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıtsız kaldığı ve Teknecik Elektrik Üretim Santralının üretimde sorun yaşayacağı yönündeki asılsız haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda herhangi bir yakıt sorunu yoktur.
Turkish Petrolium İnternational Company (TPİC) ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan ve navlun bedeli olmaksızın yakıt taşımacılığını içeren sözleşmeye dayalı olarak, TPİC yakıt sevkiyatına geçen hafta başlayacaktı. Fakat yükleme bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi yüklemeye geçememiş ve bundan dolayı yakıt sevkiyatı gerçekleştirilememiştir. Yakıt sevkiyatının gerçekleştirilememiş olmasından ötürü ülkemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli girişimler yapılarak önlemler alınmıştır. Alınan önlemler sonrasında mevcut durumda yakıt eksikliği olmamasına karşın, yakıt temin sürecinin uzaması, olumsuz hava şartlarının devam etmesi koşulları da göz önünde bulundurularak ek tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede kötü hava koşullarının devam etmesi durumunda arz güvenliğinin sağlanması için, AKSA firmasından geçici bir süre için az miktarda yakıt alımına gidilmesi yönünde karar üretilmiştir. Bu karar tamamen tedbir amaçlıdır. Kısacası, enerji arz güvenliğini sekteye uğratmamak adına tüm girişimler yapılmış ve önlemler alınmıştır. Gelen son bilgilere göre, TPİC firması ile imzalanan sözleşmeye uygun olarak hava koşullarının da iyileşmesi ile yakıt sevkiyatı sorunsuz devam edecektir. Kamuoyunu endişeye düşürecek bir durum söz konusu değildir. Belirtildiği üzere Kurum, halkımızın karanlıkta kalmaması adına tüm girişimleri yapmış ve yapmaktadır. Keza yine basında çıkan Kurumun akaryakıt stokunun azalmasından dolayı kesinti yaptığı haberleri de asılsızdır. Tüm elektrik ileten, üreten, dağıtankurum kuruluşlarda yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar aylarında trafo merkezlerinde bakım yapılmaktadır. Yapılan planlı kesintilerin yakıt eksikliği ile bir ilgisi olmayıp, bakım çalışmalarından ötürü bölgesel olarak kesinti yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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