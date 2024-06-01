Üstel: Hükümet olarak çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz

Üstel, mesajında şunları kaydetti:

Bugün, tüm dünyada olduğu gibi, KKTC'de de çocuklarımızın sevinç ve coşkusunu paylaşıyoruz. Onların masum gülüşleri, umut dolu bakışları ve saf kalpleri bize ilham kaynağı oluyor.

Çocuklarımız, geleceğimizin umudu, yarınlarımızın teminatıdır. Onlara en iyi şekilde bakmak, sevgiyle büyütmek ve hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü desteği sunmak hepimizin görevidir.

Hükümet olarak, çocuklarımızın haklarını korumak ve onlara daha güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz

Onların hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Çocuklarımızın neşe dolu sesleri ve kahkahaları hep daim kalsın!

Dünya Çocuk Günü Kutlu Olsun!