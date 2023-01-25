Üstel: Hükümet olarak, eğitime bütün ağırlığımızı koyuyoruz

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de günübirlik resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Konuk Bakan Özer, Kıbrıs’ın Türkiye için önemini vurguladığı konuşmasında, “Eğitimdeki birikimlerin tamamını KKTC Devleti ve halkıyla paylaşmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan Ünal Üstel de, hükümet olarak eğitime önem verdiklerini kaydederek, “Ülkemizi daha ileriye götürebilecek olan eğitimdir” açıklamasında bulundu.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kabulde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile ve Başbakanlık bürokratları da hazır bulundu.

ÖZER: “TÜRKİYE SON 20 YILDA EĞİTİMDE CİDDİ GELİŞME SAĞLADI”

İlk sözü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer aldı.

Özer, tüm ekibiyle KKTC'de olduğunu kaydederek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Türkiye’yi ziyaretinde de önemli konuları görüştüklerini, özellikle öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verilmesi, eğitimin dijitalleşmesi, özel eğitimin ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi için iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Bugünkü görüşmelerin sonrasında da KKTC’deki eğitimin kalitesinin artırılması için hangi adımların atılabileceğini ve bunun için nasıl destek sağlayabileceklerini değerlendireceklerini kaydeden Mahmut Özer, Türkiye’nin son 20 yılda eğitimde ciddi gelişme sağladığını vurguladı.

Türkiye’de ciddi bir seferberlikle eğitim yatırımları yapıldığını, eğitimin önündeki anti-demokratik uygulamaların kaldırıldığını, Türk milli eğitim sisteminde ciddi dönüşümler gerçekleştirildiğini kaydeden Mahmut Özer, eğitimde önemli birikimler elde ettiklerini kaydetti.

Türkiye’nin artık dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke olduğunu, eğitim alanında da bunun böyle olduğunu söyleyen Özer, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için anlamını izah etmeye gerek yok. Kıbrıs bizim için çok önemli. Biz bu birikimlerin tamamını, KKTC Devleti ve halkıyla paylaşmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

ÜSTEL: “ÜLKE EKONOMİSİNİN DAYANDIĞI TEMEL UNSURLARDAN BİRİ EĞİTİM”

Başbakan Ünal Üstel, kabuldeki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ve heyetini ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ülke ekonomisinin dayandığı temel unsurlardan birinin eğitim olduğunu vurgulayan Üstel, “Eğitim adamız için çok önemlidir. Sizlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi birikimi doğrultusunda gerçekleşen müşterek çalışmalarından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’yle yetkileriyle her zaman istişare içinde olduklarını da belirten Üstel, “Ülkedeki eğitimi nasıl ileriye götürebiliriz, üniversitelerde kaliteyi nasıl artırılabiliriz… Bu çalışmalar üzerinde duruyor, bunlara önem veriyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizi daha ileriye götürebilecek olan eğitimdir. Hükümet olarak, eğitime bütün ağırlığımızı koyuyoruz” şeklinde konuştu.