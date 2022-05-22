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Üstel: Hükümet Olarak Hedeflimiz Ülkemizin Kalkınması ve Gelişmesidir

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Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak hedeflerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi olduğunu, bunun için de öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. 
Üstel: Hükümet Olarak Hedeflimiz Ülkemizin Kalkınması ve Gelişmesidir

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak hedeflerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi olduğunu, bunun için de öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. 


Başbakan Üstel, “bizim esas hedefimiz gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmaktır” dedi.


Başbakan Ünal Üstel, dün Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Meclis’e gönderilen 2022 Yılı
İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü değerlendirdiği açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ile Türkiye arasında derin ve kopmaz bağlar bulunduğuna işaret ederek,
protokolle birlikte Türkiye’nin destek ve katkılarının artarak devam edeceğini  belirtti.
Başbakan Ünal Üstel KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği
Protokolünün ülkedeki yapısal sorunların çözümlenerek sürdürülebilir ve kendi ayakları
üzerinde duran bir ekonomik yapı kurulmasını hedeflediğini söyledi.


Başbakan Ünal Üstel, protokolün uygulanması ile birlikte Kıbrıs Türk halkının yapısal
sorunlar nedeni ile yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkacağının altını çizdi.


Hükümetinin ülkede sorunların aşılması için yapılması gereken reformları yapmaya kararlı
olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, popülizmle bir yere varılamayacağının artık tüm
kesimler tarafından idrak edilmesi gerektiğine işaret etti.


Başbakan Üstel, “Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değildir. Biz
hükümet olarak yapısal sorunların üzerine gitmeye, sürdürülebilir bir ekonomik yapı
oluşturmaya, ekonomiyi büyüterek halkın refah ve mutluluğunu artırmaya kararlıyız.


Bunun için de sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz. Ateşten bir gömlek giydik. Sorunları
biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık. Türkiye ile imzalanan protokol bu yolda bize
yardımcı olacak en önemli araçlardan biridir” dedi.


Başbakan Üstel, hükümetinin ülkede kangrenleşmiş sorunları çözme konusunda irade
ortaya koyacağını belirterek, protokolün temel amacının kangrenleşmiş sorunların
çözümlenmesine yardımcı olmak olduğunu belirtti.


Başbakan Ünal Üstel, “Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak
güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durması konusunda her türlü desteği vermeye hazır
olduğu gerçeği ortadadır. Hedef güçlü, uluslararası koşullarda rekabet edecek bir Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratılmasıdır. Protokolle hedeflenen de budur. Kimse öküz altında
buzağı aramaya kalkmasın” ifadelerini kullandı.


Başbakan Üstel, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların tarihten gelen çok derin ve kopmaz
bağlar olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu
ve olmaya devam edeceğini söyledi.


Esas olanın Kıbrıs Türk halkının varlığının devamı, refah ve mutluluğu olduğunu vurgulayan
Başbakan Üstel, hükümetinin Türkiye ile birlikte bunun için çalışacağını, ana hedefin
gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmak olduğunu belirtti.

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