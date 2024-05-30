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Üstel: Hükümet olarak her zaman emrinizdeyiz

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Güzelyurt bölgesi ikinci etap şehit çocuğu arsalarının tapuları bugün düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi. Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen törende 122 arsanın tapusu dağıtıldı.
Üstel: Hükümet olarak her zaman emrinizdeyiz

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, hükümete geldikleri günden itibaren halka verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

İki yıl içinde önemli projeler tamamladıklarını belirten Üstel, "Biz halkımıza hep şunu söyledik ve güvenoyu alırken de hükümet programına şunu yazdık: Birinci önceliğimiz, insanımızın rahatlığı için gereken reformları yapmak. İkincisi, geçmişten yarım kalan ne proje varsa bitirmek. Ve ondan sonra da halkımızın rahat yaşaması için sağlıkta, ekonomide ve diğer konularda gerekli önlemleri almak” dedi.

Üstel, özellikle şehit aileleri ve gazilere verdikleri önemi dile getirerek, "Bizim için şehit aileleri ve malul gaziler çok kıymetli. Bugün özgürce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin payı çok büyük” ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda şehit ailelerine, "Güle güle otursunlar, güle güle evlerini yapsınlar. Biz hükümet olarak her zaman emrinizdeyiz ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

-Oğuz: “Bugün, bir sözün tutulmasıyla ilgili”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da duyduğu mutluluk ve gururu dile getirerek başladığı konuşmasını, “Bugün bir beklentinin son bulması ve bir sözün tutulmasıyla ilgili. Böyle bir toplantıda bulunmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" sözleriyle sürdürdü.

Oğuz, şehitlerin ülke için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Şehit aileleri bizim kalbimizde müstesna bir yere sahip. Bu ülkenin vatan olması ve bir devlet kazanması için gözünü kırpmadan kendini feda eden aileler her zaman müstesna bir yerdedir ve olmaya devam edecektir" dedi.

2012 yılında verilen bir söz çerçevesinde başlatılan çalışmaların nihayet tamamlandığını kaydeden Oğuz, Başbakan Ünal Üstel'in "yarım kalan ne varsa bitirilecek" talimatıyla hareket ettiklerini belirtti.

18 Ocak'ta ilk etapta 223, bugün de 122 arsanın tapusunun dağıtılmasıyla toplam 345 arsanın hak sahiplerine verildiğini söyleyen Oğuz, "Ben, bu arsaları alanların onları hayırlı ve uğurlu şekilde kullanmalarını diliyorum. Hükümetlere olan siyasi güvensizliklerin ortadan kalkması açısından da bu önemli bir adımdır. Burada da hükümetin ve devletin sözünü yerine getirmiş olmasının mutluluğu var" dedi.

-Benan: “Uzun yıllar bekledik”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, uzun yıllardır devam eden sürecin sonunda tüm arsaların altyapısı tamamlanarak, tapularının dağıtılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Benan, "İlk etapta bu arsaların 223 tanesinin alt yapısının şubat ayı içinde bitirip, tapuların hak sahiplerine verdikten sonra, geriye kalan 122 arsanın koçanlarını da bugün burada vermiş olacağız" dedi.

Bu süreçte emeği geçen tüm bakanlara teşekkür eden Benan, özellikle Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un katkılarına vurgu yaparak, yıllardır bekledikleri tapuların dağıtılmasından duyduğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 122 hak sahibine koçanları takdim edildi.

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