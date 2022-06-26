Üstel: Hükümet olarak uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelemizi sürdürüyoruz

Başbakan Ünal Üstel 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başbakan Üstel, BM’nin ilan ettiği bu günde bu konuda bilincin ve farkındalığın artırılmasına dikkat çekme fırsatını elde ettiklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başbakan Üstel, BM’nin ilan ettiği bu günde bu konuda bilincin ve farkındalığın artırılmasına dikkat çekme fırsatını elde ettiklerini söyledi.

Üstel mesajında, “Günümüzde dünya genelinde ciddi boyutlara ulaşan uyuşturucu madde bağımlılığı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı ve geleceği için büyük tehdit oluşturmaktadır. Maddeye başlama yaşları düşerken, bağımlılıklar kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik anlamda büyük zararlar vermektedir. Bağımlılıklarla mücadele etmek için önce sorunu kabul etmek ve tedavi olmak için destek mekanizmalarına başvurmak en önemli adımdır” ifadelerini kullandı.

Her ülkenin uyuşturucu ile mücadeleyi kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamuoyunun iş birliğiyle yürütmesi gerektiğini belirten Üstel, “Bizler Hükümet olarak, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelemizi sürdürüyor, bu mücadelede tüm taraflarla işbirliği içerisinde yürümeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum” dedi.

Başbakan, çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplum genelinde mücadelenin desteklenmesi ve farkındalığın artırılması için başta Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, Bakanlıkların ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü tüm proje ve çalışmalara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Üstel, “Bu bağlamda en güncel girişimlerimizden biri ise yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Sosyal Uyum Merkezidir. Herkesin risk altında olduğu bu konuda toplumun tüm kesimlerini bilinçlenmeye, bağımlılıklardan uzak bir yaşam için mücadelemizin bir parçası olmaya çağrıyorum. Bu mücadeleye baş koymuş fedakarca hizmet verenlere de teşekkür ediyorum” dedi.