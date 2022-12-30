Üstel: Hükümetimiz canla başla uğraş vermektedir

Üstel'in yeni yıl mesajı şöyle:

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha hep birlikte geride bırakıyoruz. 2022 yılında Dünya genelinde yaşanan pandemi sonrasında gelişen ekonomik kriz ve bölgesel savaşlar sonucunda tüm insanlık olarak yaşam koşullarının zorlaştığına tanıklık ettik. Her geçen gün yaşam şartlarının güçleştiği dünyamızdaki gelişmelerden ülkemiz ve bizler de doğal olarak etkilenmekteyiz. Geride bıraktığımız yılı, hem ülke olarak, hem hükümet çalışmaları açısından yoğun bir gündemle geçirdik. Bunun yanında başta Anavatan Türkiyemizde ve yakın coğrafyamızda olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan terör, şiddet, göç ve savaşlar gibi insanlığa acı veren olaylar hepimizi derinden etkilemiştir.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha hep birlikte geride bırakıyoruz. 2022 yılında Dünya genelinde yaşanan pandemi sonrasında gelişen ekonomik kriz ve bölgesel savaşlar sonucunda tüm insanlık olarak yaşam koşullarının zorlaştığına tanıklık ettik. Her geçen gün yaşam şartlarının güçleştiği dünyamızdaki gelişmelerden ülkemiz ve bizler de doğal olarak etkilenmekteyiz. Geride bıraktığımız yılı, hem ülke olarak, hem hükümet çalışmaları açısından yoğun bir gündemle geçirdik. Bunun yanında başta Anavatan Türkiyemizde ve yakın coğrafyamızda olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan terör, şiddet, göç ve savaşlar gibi insanlığa acı veren olaylar hepimizi derinden etkilemiştir.