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Üstel: Hükümetimiz canla başla uğraş vermektedir

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Başbakan Ünal Üstel, yeni yıl mesajında "halkımızın gelecekte daha refah bir yaşama kavuşması için canla başla uğraş vermekteyiz" dedi.
Üstel: Hükümetimiz canla başla uğraş vermektedir

Üstel'in yeni yıl mesajı şöyle:

 

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha hep birlikte geride bırakıyoruz. 2022 yılında Dünya genelinde yaşanan pandemi sonrasında gelişen ekonomik kriz ve bölgesel savaşlar sonucunda tüm insanlık olarak yaşam koşullarının zorlaştığına tanıklık ettik. Her geçen gün yaşam şartlarının güçleştiği dünyamızdaki gelişmelerden ülkemiz ve bizler de doğal olarak etkilenmekteyiz. Geride bıraktığımız yılı, hem ülke olarak, hem hükümet çalışmaları açısından yoğun bir gündemle geçirdik. Bunun yanında başta Anavatan Türkiyemizde ve yakın coğrafyamızda olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan terör, şiddet, göç ve savaşlar gibi insanlığa acı veren olaylar hepimizi derinden etkilemiştir.
Ayrıca dünya genelinde yaşanan siyasi değişimlere ve ülkelerarası diplomatik ilişkilere bağlı döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz ülkemiz ekonomisi üzerinde de bir takım olumsuz etkiler yaratmıştır.
Mayıs 2022 itibariyle ülke yönetimini devralmış bir hükümet olarak kısa sürede sorunlara yönelerek en etkili ve verimli şekilde halkımızı huzura ve refaha ulaştırmak için süratle çalışmalara başladık. Hem bugünü hem de geleceği güvence altına alacak birçok proje ve icraat hızlıca hayata geçirilmeye başlanmıştır.
2023 yılına girereken, görevlerimizin bilinciyle halkımızdan aldığımız güç ve destekle inanıyorum ki, atacağımız adımların sonucunda yarınlara daha güvenle bakacağız. Huzur ve güven ortamının korunması, halkımızın gelecekte daha refah bir yaşama kavuşması için canla başla uğraş vermekteyiz. Hükümetimiz, üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkımızın her kesiminden insanımızla ve tüm ekonomik sektörlerle birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde halkımıza hizmet için canla başla çalışmalarını sürdürmektedir. Devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Hükümetimiz döneminde Anavatan Türkiye ile sağlam bağlarımızı daha da güçlendirerek, ülkemiz için büyük ve olumlu değişimleri beraberinde getirecek Projelerin hayata geçirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetimiz arasında protokoller imzalanmıştır. Tüm ekonomik sektörlerin canlandırılması ve gerekli desteğin sağlanmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Yine bu kısa süreçte çiftçimizin, hayvancımızın, narenciye üreticilerimizin, müteahhitlerimizin ve diğer sektörlerin alacakları ödenmiş, geriye dönük tüm borçlar kapatılmıştır. Eksikliklerin giderilmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 2023 yılının, daha güzel ve daha güçlü bir ülke yaratma hedefiyle, halkımızın refah seviyesini artıracak hizmetlerle buluşturmaya yönelik projelerimizin birer birer hayata geçeceği ve geride bıraktığımız yılda başlattığımız çalışmaların meyvesini göreceğimiz bir yıl olacağına yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması, birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçmesini diler, tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye’deki ve dünyanın her köşesindeki kardeşlerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutlarım.

 

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