Üstel iddialı konuştu,1 Eylül'ün bir bayram günü olacağını belirtti.

Üstel, gecede yaptığı konuşmada, UBP'nin kazandığını ve 21 Eylül'ün bir bayram günü olacağını belirtti. "Biz kazandık, UBP kazandı," diyen Üstel, "Onlar sadece konuşur, biz ise icraat yaparız. Verdiğimiz her sözün arkasında durduk" ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile yakın iş birliğine vurgu yaparak, bu iş birliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için önemine dikkat çekti. "Anavatanımızla en üst düzeyde istişareler yaparak, milletimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

“KURULTAY BİTMİŞTİR, ZAFER UBP'NİNDİR”

Üstel, konuşmasını "Bu gece, UBP'nin sarsılmaz gücünü ve liderliğini bir kez daha gösterdik. Kurultay bitmiştir, zafer UBP'nindir, zafer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nindir!" sözleriyle tamamladı. Etkinlik sırasında, Üstel’in konuşması salondaki kalabalık tarafından sık sık alkışlarla kesildi.