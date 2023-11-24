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Üstel ile Taçoy Birbirine girdi! UBP'de Kurultay kavgası başladı!

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Başbakanlık'ta düzenlenen özel bir toplantıda bir araya gelen ikili arasında Üstel:'in Taçoy'a sorduğu T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile T.C. Lefkoşa Elçiliği'nde ne görüştünüz sorusu üzerine Taçoy'da görüşmenin özel olduğunu söylemesi tansiyonu artırdı.
Üstel ile Taçoy Birbirine girdi! UBP'de Kurultay kavgası başladı!

Üstel ile Taçoy Birbirine girdi! UBP'de Kurultay kavgası başladı!

Kulis Haber

Çarşamba günü Başbakanlık'ta yapılan özel bir toplantıda Başbakan Ünal Üstel ile UBP Genel Başkan adayı olduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hasan Taçoy bir araya geldi.

 

TARTIŞMA ÇIKTI BAĞIRIŞMALAR OLDU

Başbakanlık'ta düzenlenen özel bir toplantıda bir araya gelen ikili arasında Üstel:'in Taçoy'a sorduğu T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile T.C. Lefkoşa Elçiliği'nde ne görüştünüz sorusu üzerine Taçoy'da görüşmenin özel olduğunu söylemesi tansiyonu artırdı.

 

ÜZERİNE YÜRÜDÜ İDİDASI

Başbakan Ünal Üstel'in bu cevap üzerine sinirlendiği ve Türkiye'nin mevcut hükümetten menun olduğunu söylemesi ile Taçoy'un üzerine yürüdüğü öne sürüldü.

Taçoy'un ise ısarla UBP tabanının Kurultay tarihinin açıklanması gerektiği üzerinde durduğu ve bir an önce UBP'de kurultayın tarihinin belirlenmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

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