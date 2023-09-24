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Üstel: İlk hedefimiz kalkınma programı oluşturmak

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, köy gezileri kapsamında Karaoğlanoğlu, Çatalköy ve Esentepe’yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi…
Üstel: İlk hedefimiz kalkınma programı oluşturmak

Ziyaretlerde konuşan Başbakan Üstel, hükümetin göreve geldiğinden beri verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, yasalar ve reformlara ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti ile en yüksek düzeyde istişareler yapılmakta olduğunu söyledi.

Meclis’in açılmasının ardından, halkın refahı için birçok yeni yasal düzenleme yapılacağını ifade eden Üstel, gündemlerindeki ilk maddenin ülke kalınma planı olacağını kaydetti.

“Uzun zamandır ülkenin bir kalkınma planı yoktu, bu da gündemimizdeki ilk madde olacak. Ülkeyi yeniden yapılandırmak ve daha iyi duruma getirmek için ülkesel fiziki planı güncelleyeceğiz. Her ilçede nüfus ve altyapı konularını ele alacağız” diyen Üstel, bu kapsamda önümüzdeki hafta Türkiye’den ilgili bakanlıkla bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

“İLK HEDEFİMİZ KALKINMA PROGRAMI OLUŞTURMAK”

Başbakan Üstel, ilk hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadeli bir kalkınma programı oluşturmak olduğunu da belirterek, bu programın Mart 2024’e kadar tamamlayacağını aktardı.

E-devlet konusuna da değinen Üstel, e-devletin 2024’de hayata geçeceğini ve ülkenin hantal yapıdan kurtularak dijital bir döneme geçeceğini anlattı.

 

“KIRSAL BÖLGELERDE ARSALAR DAĞITILIYOR”

Başbakan Üstel, kırsal bölgelerde, kırsal kesim arsaları dağıtıldığını, şehirlere ise sosyal konut projeleri hazırladıklarını söyleyerek, bu konuda 10 yıl vadeli yeni bir kredi paketi açıklayacaklarını açıkladı. Üstel hayat pahalılığı ödemesinin 2024’de yılda iki defadan üç defaya çıkarılması için çalışmalar yapılacağını, ayrıca Göç Yasası ile işe girenlerin maaşları ile ilgili düzenleme yapılacağını anlattı.

Konuşmasında yol çalışmalarına da değinen Üstel, Girne doğu çevre yolu ile ilgili istimlak sorununun yüzde 90’ının çözüldüğünü, tamamının çözülmesinin ardından ise yolun yapımına başlanacağını söyledi.

Üstel, Alsancak-Karşıyaka arasında birinci etap çalışmasının bittiğini, projenin ikinci etabının ise yakında başlanacağını belirtti.

 

“2024, 2023’TEN DAHA İYİ OLACAK”

“2024, 2023’ten daha iyi olacak” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iktisadi ve mali iş birliği protokollerinin halkın refahı için hayata geçirileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, konuşmasında ilaç yolsuzluğuna da değinerek, ülkede ilaç sıkıntısı varken böyle yasadışı yolların kabul edilebilir olmadığını söyledi ve “Yapanın yanına kalmayacak” dedi.

Ercan Havalimanı’na ilişkin olarak ise Üstel, havalimanında var olan eksikliklerin kısa sürede giderileceğini, yolcu ve uçak sayısını artırmak için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, e-vize uygulaması başladığını, bununla birlikte de ülkeye giriş çıkışlar konusuna daha sıkı önlemler alınacağına dikkati çekerek, ülkenin yol haritasının, 2033’ kadar belirleneceğini anlattı. Üstel, Şampiyon Meleklerin anıt mezarlarının yapımına Salı günü başlanacağını da açıkladı.

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