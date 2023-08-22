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Üstel, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

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Üstel, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Üstel, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Başbakan Ünal Üstel  İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve heyetini  kabul etti. Kabulde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de hazır bulundu.

Görüşmede Deprem Denetim Komitesi çatısı altında, okulların risk değerlendirilmesinin yapılması ve güçlendirilmesi konusunda çalışma yapılması için görevlendirilen inşaat mühendislerinin ihtiyaç duyulan okullara ait güçlendirme projeleri, İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu tarafından Başbakan Ünal Üstel’e sunuldu.

Başbakan Ünal Üstel kabülde yaptığı konuşmada, vizelendirilen güçlendirme projelerinin, ihale sürecinin tamamlanarak en kısa sürede inşaat sürecini başlatacaklarını kaydetti. Başbakan Üstel, İMO’nun okullar ile ilgili tesbit ve tetkik  sürecini büyük efor sarfederek kısa sürede tamamladığını söyleyerek, emeği geçen herkese  teşekkür etti ve şunları kaydetti: “6 Şubat deprem felaketi sonrasında, Başbakanlık bünyesinde kurduğumuz Deprem Denetim Komitesi tarafından ülke genelinde tüm okul ve kamu binalarımızın depreme karşı risk analiz testleri sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle tamamlanmaya başlandı. Tedbirlerimizi almaya ve hükümet olarak üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, ise  tamamlanan güçlendirme projelerinin yanında tüm okulların yüzde 90’ında laboratuvar deneylerinin tamamlandığını belirtti. Yağcıoğlu Başbakan Ünal Üstel ve bürokratlarına  kendilerine verdiği destekten dolayı  teşekkür etti.

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