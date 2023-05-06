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Üstel: İnsanlık Dışı Ambargolara Rağmen Üretmekten Asla Vazgeçmedik

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Başbakan Ünal Üstel, bugün gerçekleşen Kıbrıs Türk Sanayi Odası 37. olağan genel kuruluna katıldı.
Üstel: İnsanlık Dışı Ambargolara Rağmen Üretmekten Asla Vazgeçmedik

Genel Kurulda bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odasının ülke adına önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel: "İnsanlık Dışı Ambargolara Rağmen Üretmekten Asla Vazgeçmedik."

Başbakan Ünal Üstel, " Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı ambargolara, bir çok sıkıntıya rağmen üretimden ve üretmekten asla vazgeçmediğini belirterek, hükümet olarak bizler  yaşanılan bu zorlu süreçlerde elinizden gelen tüm katkıyı sağlayarak üreticilerimizin her zaman yanında ve destek olduk. Sanayi Odası da bizlerle birlikte üretimi destekleyen, gelişmesi ve dünya standartlarına ulaşabilmesi adına 46 yıldır Kıbrıs Türk Sanayicisine, ülkemizin kendi ayakları üzerinde durma mücadelesine katkı sağlayan öz kurumlarımızın başında gelmektedir" şeklinde ifade etti.


Hükümetin sanayicinin gelişmesini, büyümesini ve güçlenmesini istediğine vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, "Hükümet olarak elimizden gelen tüm çabayı ve tüm imkanlarımızı üreticimizden yana kullanıyoruz" dedi.

Başbakan Üstel: " İstikrarlı Hükümetler Şarttır."

Sanayinin gelişmesi için ekonominde gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, " Yıllardır hükümetlerde yaşanan istikrarsızlık iş insanlarının da sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Biz bu durumun farkındayız ve sürekli istikrar çağrısı yapıyoruz. Üretmek için istikrar lazımdır. Düzenli üretim ile ekonomi ve sanayi gelişebilir, bunun için de hükümetlerin istikrarlı olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Yeni genel kurulun sanayicilere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başbakan Ünal Üstel, " Yeni dönemde de Sanayi Odası başkanlık görevini sürdürecek olan değerli kardeşimiz Ali Kamacı'ya  başarılar dilerim" dedi.

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